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  4. Микель АРТЕТА: «Надеюсь, в матче Ман Сити случится прекрасное. Шанс есть»
Англия
17 мая 2024, 17:28 |
939
0

Микель АРТЕТА: «Надеюсь, в матче Ман Сити случится прекрасное. Шанс есть»

Лондонцы еще верят в чемпионские шансы

17 мая 2024, 17:28 |
939
0
Микель АРТЕТА: «Надеюсь, в матче Ман Сити случится прекрасное. Шанс есть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Наставник «Арсенала» Микель Артета верит, что его команда еще может выиграть чемпионский титул. За тур до конца лондонцы отстают от «Манчестер Сити» на два очка, поэтому команде нужна помощь «Вест Хэма», который сыграет в Манчестере.

«Надеюсь, мы выиграем свой матч, а в другой игре произойдет нечто прекрасное. У нас есть еще надежда. Это последний тур, у нас остаются шансы на титул. Будем оптимистами».

«Кто будет следить за матчем «Манчестер Сити»? Думаю, 60+ тысяч человек на стадионе, наш тренерский штаб и все представители клуба. Этого вполне достаточно».

«Разочарован ли я тем, что «Тоттенхэм» не отобрал у них очки? Нет. Глупо жаловаться на кого-то, если ты сам не набрал 91, 93 или 95 очков. Это то, что мы должны были сделать сами», – сказал Артета.

Все матчи тура пройдут в воскресенье, начало в 18:00.

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Football London
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