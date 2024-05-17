ФОТО. Шевченко подписал соглашение с федерациями Норвегии и Румынии
В Бангкоке, столице Таиланда, состоялся 74-й Конгресс ФИФА
В Бангкоке, столице Таиланда, состоялся 74-й Конгресс ФИФА, в котором приняли участие президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и генеральный секретарь организации Игорь Грищенко.
Андрей Шевченко рассказал: «День начали с подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Украиной, Норвегией и Румынией.
В рамках сотрудничества фокусируемся на развитии массового футбола, а также девичьего и женского футбола. В частности, в течение 2024–2025 годов в Норвегии будет проходить обучение тренеров-женщин из Украины и Румынии.
Без квалифицированных тренеров не будет развития массового футбола, без него не будет сильных национальных сборных».
Во время заседания Конгресса ФИФА, в частности, был определен победитель тендера на проведение женского ЧМ-2027, которым стала Бразилия.
На днях президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и президент Французской футбольной федерации Филипп Диалло подписали меморандум о сотрудничестве.
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