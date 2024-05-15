Украина. Премьер лига15 мая 2024, 20:03 | Обновлено 15 мая 2024, 20:06
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ФОТО. Шевченко подписал меморандум с главой Федерации футбола Франции
Глава УАФ договорился с Филиппом Диалло о сотрудничестве
15 мая 2024, 20:03 | Обновлено 15 мая 2024, 20:06
227
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15 мая встречу провели президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.
Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.
Основные договоренности включают в себя:
- организацию просветительских спортивных мероприятий в партнерстве с региональными органами ФФФ в пользу молодых украинских футболистов и тренеров, определенных УАФ;
- организацию благотворительного футбольного мероприятия;
- совместное внедрение образовательных программ ФФФ.
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