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  4. ФОТО. Шевченко подписал меморандум с главой Федерации футбола Франции
Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 20:03 | Обновлено 15 мая 2024, 20:06
227
0

ФОТО. Шевченко подписал меморандум с главой Федерации футбола Франции

Глава УАФ договорился с Филиппом Диалло о сотрудничестве

15 мая 2024, 20:03 | Обновлено 15 мая 2024, 20:06
227
0
ФОТО. Шевченко подписал меморандум с главой Федерации футбола Франции
УАФ. Филипп Диалло и Андрей Шевченко

15 мая встречу провели президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

Основные договоренности включают в себя:

  • организацию просветительских спортивных мероприятий в партнерстве с региональными органами ФФФ в пользу молодых украинских футболистов и тренеров, определенных УАФ;
  • организацию благотворительного футбольного мероприятия;
  • совместное внедрение образовательных программ ФФФ.
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фото Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Федерация футбола Франции
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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