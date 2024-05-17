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Испания
17 мая 2024, 21:05 |
616
1

Признание Ла Лиги. Довбик вошел в команду сезона чемпионата Испании

Ла Лига выбрала 15 лучших игроков сезона 2023/24

17 мая 2024, 21:05 |
616
1
Признание Ла Лиги. Довбик вошел в команду сезона чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Ла Лига объявила список лучших игроков чемпионата Испании сезона 2023/24. Список из 15 футболистов составлен по итогам голосования болельщиков, капитанов команд и группы экспертов.

В список лучших вошел форвард «Жироны» Артем Довбик, у которого 20 голов и 7 результативных передач. Украинец за два тура до конца лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.

Из «Жироны», которая сенсационно вышла в Лигу чемпионов, в списке четыре игрока. Больше только у «Реала» – 5 футболистов.

Команда сезона Ла Лиги: Симон (Атлетик), Карвахаль (Реал), Араухо (Барселона), Рюдигер (Реал), Гутьеррес (Жирона), Алейш Гарсия (Жирона), Гюндоган (Барселона), Иско (Бетис), Вальверде (Реал), Беллингем (Реал), Савио (Жирона), Гризманн (Атлетико), Винисиус (Реал), Левандовски (Барселона), Довбик (Жирона).

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Артем Довбик Жирона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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PUMA
Артём молодец. Но объясните почему команду сезона выбирают за 2 тура до конца сезона ?
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