Признание Ла Лиги. Довбик вошел в команду сезона чемпионата Испании

Ла Лига объявила список лучших игроков чемпионата Испании сезона 2023/24. Список из 15 футболистов составлен по итогам голосования болельщиков, капитанов команд и группы экспертов.

В список лучших вошел форвард «Жироны» Артем Довбик, у которого 20 голов и 7 результативных передач. Украинец за два тура до конца лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.

Из «Жироны», которая сенсационно вышла в Лигу чемпионов, в списке четыре игрока. Больше только у «Реала» – 5 футболистов.

Команда сезона Ла Лиги: Симон (Атлетик), Карвахаль (Реал), Араухо (Барселона), Рюдигер (Реал), Гутьеррес (Жирона), Алейш Гарсия (Жирона), Гюндоган (Барселона), Иско (Бетис), Вальверде (Реал), Беллингем (Реал), Савио (Жирона), Гризманн (Атлетико), Винисиус (Реал), Левандовски (Барселона), Довбик (Жирона).