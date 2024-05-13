Определились серебряный и бронзовый призер чемпионата Украины 2023/24
«Динамо» гарантировало себе второе место в чемпионате, а «Кривбасс» – третье
Сегодня, 13 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ, в котором «Кривбасс» проиграл на домашнем поле «Полесью» (0:1).
После этого поражения криворожцы потеряли все шансы на второе место в турнирной таблице и вслед за вчерашним проигрышем «Днепра-1» гарантировали себе третье место в УПЛ, что позволяет клубу сыграть в квалификации Лиги Европы.
Таким образом, киевское «Динамо», потерявшее шансы на чемпионство после поражения «Шахтеру», гарантировало себе второе место по итогам чемпионата Украины по футболу 2023/24. Киевляне будут начинать евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
«Динамо» в 13-й раз стало вице-чемпионом УПЛ.
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|28
|22
|4
|2
|62 - 21
|70
|2
|Динамо Киев
|28
|20
|3
|5
|67 - 26
|63
|3
|Кривбасс
|28
|16
|6
|6
|47 - 27
|54
|4
|Днепр-1
|28
|13
|9
|6
|37 - 26
|48
|5
|Рух Львов
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|6
|Полесье
|28
|13
|7
|8
|34 - 27
|46
|7
|Черноморец
|28
|10
|2
|16
|38 - 43
|32
|8
|ЛНЗ Черкассы
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|9
|Заря
|27
|7
|10
|10
|27 - 33
|31
|10
|Александрия
|28
|7
|9
|12
|25 - 36
|30
|11
|Ворскла
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12
|Колос К
|27
|6
|11
|10
|18 - 25
|29
|13
|Оболонь
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14
|Верес
|27
|5
|8
|14
|26 - 42
|23
|15
|Минай
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
|16
|Металлист 1925
|28
|5
|7
|16
|28 - 52
|22
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