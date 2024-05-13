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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 16:16 | Обновлено 13 мая 2024, 16:22
691
1

Определились серебряный и бронзовый призер чемпионата Украины 2023/24

«Динамо» гарантировало себе второе место в чемпионате, а «Кривбасс» – третье

13 мая 2024, 16:16 | Обновлено 13 мая 2024, 16:22
691
1
Определились серебряный и бронзовый призер чемпионата Украины 2023/24
ФК Кривбасс

Сегодня, 13 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ, в котором «Кривбасс» проиграл на домашнем поле «Полесью» (0:1).

После этого поражения криворожцы потеряли все шансы на второе место в турнирной таблице и вслед за вчерашним проигрышем «Днепра-1» гарантировали себе третье место в УПЛ, что позволяет клубу сыграть в квалификации Лиги Европы.

Таким образом, киевское «Динамо», потерявшее шансы на чемпионство после поражения «Шахтеру», гарантировало себе второе место по итогам чемпионата Украины по футболу 2023/24. Киевляне будут начинать евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Динамо» в 13-й раз стало вице-чемпионом УПЛ.

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 28 22 4 2 62 - 21 70
2 Динамо Киев 28 20 3 5 67 - 26 63
3 Кривбасс 28 16 6 6 47 - 27 54
4 Днепр-1 28 13 9 6 37 - 26 48
5 Рух Львов 28 11 13 4 41 - 29 46
6 Полесье 28 13 7 8 34 - 27 46
7 Черноморец 28 10 2 16 38 - 43 32
8 ЛНЗ Черкассы 27 8 8 11 25 - 32 32
9 Заря 27 7 10 10 27 - 33 31
10 Александрия 28 7 9 12 25 - 36 30
11 Ворскла 28 8 6 14 27 - 44 30
12 Колос К 27 6 11 10 18 - 25 29
13 Оболонь 28 5 11 12 17 - 35 26
14 Верес 27 5 8 14 26 - 42 23
15 Минай 28 4 10 14 24 - 45 22
16 Металлист 1925 28 5 7 16 28 - 52 22
Полная таблица

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Алексей Левченко
Дуже приємно, що Кривбас взяв бронзу, але дуже не приємно бачити таку кінцівку сезону.
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