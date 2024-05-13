Определились серебряный и бронзовый призер чемпионата Украины 2023/24

Сегодня, 13 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ, в котором «Кривбасс» проиграл на домашнем поле «Полесью» (0:1).

После этого поражения криворожцы потеряли все шансы на второе место в турнирной таблице и вслед за вчерашним проигрышем «Днепра-1» гарантировали себе третье место в УПЛ, что позволяет клубу сыграть в квалификации Лиги Европы.

Таким образом, киевское «Динамо», потерявшее шансы на чемпионство после поражения «Шахтеру», гарантировало себе второе место по итогам чемпионата Украины по футболу 2023/24. Киевляне будут начинать евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Динамо» в 13-й раз стало вице-чемпионом УПЛ.

Турнирная таблица УПЛ