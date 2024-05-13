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Чемпионат Украины
Кривбасс
13.05.2024 14:00 – FT 0 : 1
Полесье
12 мая 19:20 матч был прерван на 37-й мин из-за воздушной тревоги, доигрывание – 13.05.2024 13:00
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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 16:06 | Обновлено 13 мая 2024, 16:22
1000
6

Остались третьими. Кривбасс минимально уступил Полесью

Рекордный по продолжительности матч УПЛ таки был доигран до финального свистка

13 мая 2024, 16:06 | Обновлено 13 мая 2024, 16:22
1000
6
Остались третьими. Кривбасс минимально уступил Полесью
УПЛ

Бывает такое в нашем чемпионате, что приходится искусственно выводить какие-то интересные интриги и завязывать определенные истории в конце сезона. Но в один момент актеры отказываются играть пьесу и ничего ты с этим не поделаешь. Если бы не поражение днепровского «Днепра-1» на поле «Александрии» за несколько часов до начала матча в Кривом Роге между местным «Кривбассом» и житомирским «Полесьем», у этой игры мог бы быть совсем другой подтекст.

Но получилась вообще другая история с не менее странным сюжетом. Не по нашей воле, конечно, а из-за действий врага. Воздушные тревоги в пока что Днепропетровской области не утихают, поэтому это следует учитывать организаторам, когда возникает желание поставить начало матча на 18:00. Может в следующий раз они и учтут, но в контексте двадцать восьмого тура получилось фиаско.

Игру не удалось начать своевременно – это, как оказалось впоследствии, еще полбеды. Даже с часом опоздания со стартовым свистком можно было красиво развернуться. Но с тревогой на 37 минуте, которая еще и продолжалась потом неизвестно сколько времени, уже нет – никаких шансов доиграть в этот день не было. И зря! События же на поле приобретали довольно интересный смысл.

«Кривбассу» не удалось начало игры. Вроде и мяч был в ногах, атаки происходили, но никакого обострения и акцентов. Это должно было заставить Вернидуба бить тревогу, вспоминая неудачный матч в гостях против «Днепра-1» недавно (0:1). Тем более, что «Полесью» также удалось забить. Дальний выстрел с правого фланга от Танковского прилетел фактически на ровном месте под левую стойку и это должна была бы быть уже совсем другая игра. Но тревога.

Хорошо, черт с ними, с теми проклятыми орками, договорились доиграть на следующий день в 13:00. Вроде и время выбрали такое, чтобы, если что, развернуться можно было. И не зря, потому что за два часа до начала матча в Кривом Роге снова прозвучала тревога и она явно не хотела завершаться до того момента, как «накрыло» всю страну. А где здесь место для футбола?

Украинский язык содержит в себе такое крутое слово, как «пороблено», которое точно характеризует судьбу этого матча. Если было уже три тревоги, то будет где-то и четвертая. Причем в тот момент, когда уже матч подходил к своему завершению. С чем ничего не поделаешь, поэтому приходилось просто ждать. Футболистам это тоже было явно не в удовольствие, потому что как здесь концентрироваться, когда встреча разбита не на два тайма, а пять временных интервалов разной продолжительности?

Если Вернидуб после игры будет говорить, что это непосредственно повлияло на игру его команды в атаке, то ему можно будет поверить без всяких сомнений. «Кривбасс» пытался атаковать и спасать собственное положение постоянно, но с реализацией футболисты хозяев себе не могли справиться. И даже не скажешь при этом, что работы у вратаря Кудрика было слишком много – просто большинство ударов летели мимо цели.

«Полесье» тем временем выбрала логичную тактику сдерживания соперников, потому что под конец сезона удержать высокий темп на протяжении всего матча нереально, поэтому «волки» в любом случае получили бы свои моменты. Например, как это случилось в начале второго тайма, когда Фортюне и Назаренко на левом фланге штрафной имели классные голевые возможности, но пробивали точно в Маханькова с острого угла. Забей тогда гости, игра была бы фактически завершена, потому что свой потенциал соперники явно не раскрывали. А потом еще и тревога эта вернулась.

Оставалось доиграть где-то минут 15, если учитывать компенсированное время. Это – много. Поэтому Вернидуб решил, что надо перестроить команду на три центральных в защите и насытить центр поля. Но проблема заключалась не в поставке мяча вперед, а в завершении атак! А с этим «Кривбасс» так ничего и не сделал. Более того – соперники могли дважды поймать хозяев на контратаках, но с острых углов в штрафной Маханькова было не переиграть даже Луиферу.

На выходных криворожский «Кривбасс» будет играть на выезде против киевского «Динамо», а житомирское «Полесье» поедет в гости к харьковскому «Металлисту 1925».

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Кривбасс» – «Полесье» – 0: 1

Голы: Танковский, 25

Предупреждения: Бескоровайный, 21, Дибанго, 44, По, 78 – Шабанов, 78, Фортюне, 90+4

«Кривбасс»: Маханьков – Дибанго (По, 60), Бескоровайный, Сантини, Понедельник (Стецьков, 81) – Хомченовский, Бизимана (Бандейра, 81) – Задерака (Близниченко, 71), Лунев, Д. Кузык – Соса.

«Полесье»: Кудрик – Михайличенко, Шабанов, Кушниренко, Чоботенко – Таллес Коста, Танковский (Крамар, 90+3) – Назаренко, Мустафаев, Фортюне – Ндукве (Луифер, 74).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 9 (2) – 11 (7)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 0 – 1.

КРИВБАСС – ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 6
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Max-Morlock
Что значит остались?)))   Они то место  уже застолбили до конца сезона.   Могут  морально отыграться на Динамо.     Потом Рух обыгрывает Динамо, а Шахтёр-2 дарит победу Полесью.     Ещё столько приколов впереди.
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fan_007
Приклад того, як симпатична команда кривбас за один матч змушує поміняти до себе ставлення. Тупо злили гру щоб не пустити Рух до єврокубків , подарувавши це місце Житомиру. Вангую, Шахтар якимось чином не виграє в останньому турі у Полісся.
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