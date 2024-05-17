Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал о тяжелом разговоре с игрокам команды в перерыве поединка против Северной Македонии (3:2) в квалификации к Евро-2024:

– Как вы будете мотивировать футболистов, если первый тайм заканчивается 3:0 не в вашу пользу?

– Забегать в раздевалку с криками – не всегда нужная идея. Иногда стоит всего-навсего успокоить футболистов. Для этого тренеры должны быть психологически уравновешенными. У нас сейчас очень хорошая команда, но она должна выходить на поле и быть сбалансированной, показывать свой максимум.

Мы проигрывали Македонии 0:2, а потом вышли и обыграли их 3:2. У нас тогда был очень тяжелый разговор в раздевалке, потому что игроки не просто не делали того, о чем мы договаривались, а вообще ничего не делали. И тогда я им сказал, что если они заявляют, что сейчас играют за Вооруженные силы Украины, а на поле ничего не делают, то это о многом говорит.

– Удовольствие от победы больше у тренера или у игрока?

– Когда добываешь результат как тренер, больше радуешься за самих игроков, ведь понимаешь, что ты помог им выиграть. Я быстро забываю о том, что было сегодня или вчера, и так же быстро начинаю подготовку к следующему матчу. Я не праздную победы очень долго, – рассказал Ребров.

Ребров также рассказал, чем уникально нынешнее поколение украинских футболистов.

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