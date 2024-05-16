Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал, чем уникально нынешнее поколение украинских футболистов.

– Чем отличается современное поколение украинских футболистов, таких как Цыганков, Довбык, Мудрик, от вашего?

– Сейчас игроки больше занимаются собой. Футболисты, которые приезжают в лагерь сборной, постоянно ходят в тренажерный зал и готовят себя к игре сами. Многие привозят своих физиотерапевтов и тренеров, которые и составляют им программы подготовки. Раньше такого не было. Раньше человек был футболистом только во время тренировки и самой игры. Сейчас игроки более сфокусированы на подготовке. Они знают, как важно не терять время.

Ранее Сергей Ребров сравнил должность главного тренера в клубе и сборной.