Ребров рассказал, чем уникально нынешнее поколение украинских футболистов
Главный тренер сборной Украины отмечает профессионализм молодых игроков
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал, чем уникально нынешнее поколение украинских футболистов.
– Чем отличается современное поколение украинских футболистов, таких как Цыганков, Довбык, Мудрик, от вашего?
– Сейчас игроки больше занимаются собой. Футболисты, которые приезжают в лагерь сборной, постоянно ходят в тренажерный зал и готовят себя к игре сами. Многие привозят своих физиотерапевтов и тренеров, которые и составляют им программы подготовки. Раньше такого не было. Раньше человек был футболистом только во время тренировки и самой игры. Сейчас игроки более сфокусированы на подготовке. Они знают, как важно не терять время.
Ранее Сергей Ребров сравнил должность главного тренера в клубе и сборной.
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