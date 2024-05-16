Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Украинскую сборную ждут три товарищеские встречи
Главный тренер национальной команды Украины по футболу Сергей Ребров объявил состав, который примет участие в подготовительном сборе перед финальным турниром Евро-2024 в Германии, во время которого у сборной Украины запланированы три товарищеских матча.
Окончательная заявка сборной Украины на Евро-2024 будет объявлена 7 июня.
Напомним, что украинская команда сыграет 3 июня с Германией, 7 июня с Польшей и 11 июня с Молдовой.
Состав сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Александр Сваток (СК «Днепр-1» Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).
Нападающие: Артем Довбик («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).
Резервный список: Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба — «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все — «Динамо» Киев), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).
Национальная команда Украины приступит к подготовке к финальному турниру Евро-2024 30 мая в немецком Нюрнберге.
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Тымчик тоже много раз уже показал что слаб, лучше б Крупского с Ворсклы попробовали бы.
Я ржу.
Кабаева нет. 1 мудрык.
Ну короче ничего нового
Бондар? серьезно? почему тогда уже ЦЗ Миная не взять? ну и Матвиенко дальше лавки - это фора сопернику