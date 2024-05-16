Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Сборная УКРАИНЫ
16 мая 2024, 17:00 | Обновлено 16 мая 2024, 17:21
3612
27

Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024

Украинскую сборную ждут три товарищеские встречи

16 мая 2024, 17:00 | Обновлено 16 мая 2024, 17:21
3612
27
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
УАФ.

Главный тренер национальной команды Украины по футболу Сергей Ребров объявил состав, который примет участие в подготовительном сборе перед финальным турниром Евро-2024 в Германии, во время которого у сборной Украины запланированы три товарищеских матча.

Окончательная заявка сборной Украины на Евро-2024 будет объявлена 7 июня.

Напомним, что украинская команда сыграет 3 июня с Германией, 7 июня с Польшей и 11 июня с Молдовой.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Александр Сваток (СК «Днепр-1» Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба — «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все — «Динамо» Киев), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).

Национальная команда Украины приступит к подготовке к финальному турниру Евро-2024 30 мая в немецком Нюрнберге.

По теме:
Мудрик рассказал, помешает ли травма сыграть ему на Евро-2024
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
НАГЕЛЬСМАНН: «У меня были длительные разговоры с Хуммельсом и Горецкой»
товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Сергей Ребров заявка сборная Польши по футболу сборная Молдовы по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Альмерия – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 16 мая 2024, 15:13 0
Альмерия – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Альмерия – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 16 мая в 22:30 по Киеву

7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
Футбол | 16 мая 2024, 13:28 10
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о голевых достижениях наших соотечественников за пределами родины

Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Футбол | 16.05.2024, 06:11
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 16.05.2024, 05:51
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Футбол | 15.05.2024, 22:47
Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Комментарии 27
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fifa2020
Який Сидорчук, краще Криськіва! Бондаренко де?
Ответить
+7
Лига конференций без динамо
сидорчука тянут, как п_дра тимощука тянули , хорошо хоть караваева нет в списке
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
luceorius
 В товариських іграх, можливо, зіграють всі, а на ЧЄ з них виявиться мінімум 7-8 туристів.
 То чи не краще  дати молодим побачити світ? Нехай би набирались досвіду перед відбором до ЧС 2026.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Степа,Ярмола вже не тягнуть на жаль, треба омолоджувати склад
Ответить
+2
MaximusOne
То есть Матвиенко, Бондар, Сваток лучше чем Багатов и Сарапий ??? И не нашлось места лучшему молодому вингеру УПЛ Кваснице ?
Тымчик тоже много раз уже показал что слаб, лучше б Крупского с Ворсклы попробовали бы.
Ответить
+1
Mamay
Де Бондаренко Яромолюк, для чого Сидорчука пхати де він грає, той ж Малиновський Ярмоленко яка з них перспектива і толк 
Ответить
+1
VladislavP
Навіщо 3 опорника, краще б ще когось креативного у напад взяли, типу Бондаренка чи Ярмолюка. А так все оптимально.
Ответить
+1
MaximusOne
Очень много "софт" игроков в полузащите. Вижу в вингерах даже Волошину места не нашлось "в бой идут одни старики".
Ответить
0
AK.228
Дибіли, хулі ви волаєте … класна збірна виходить у нас 💪💪🇺🇦🇺🇦
Ответить
0
MaximusOne
Ракицкого если бы простили, то очень бы подошел на место опорного полузащитника, с его левой ногой.
Ответить
0
Ukraine
Очікував Різника в основному списку, як на мене кращий за Луніна
Ответить
-1
Умник
Яремчук, а Сикан нет.
Я ржу.
Кабаева нет. 1 мудрык.
Ну короче ничего нового
Ответить
-1
FunnyCat_____
Степаненко как толика тимощука будут возить чтобы он футболки собирал с лавки?
Бондар? серьезно? почему тогда уже ЦЗ Миная не взять? ну и Матвиенко дальше лавки - это фора сопернику
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Малина, Сидор и Ванат это всем торба!
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Ребров обманул Пушича😂
Ответить
-1
LexХХХ
Чому ігнорують Різника? Як на мене, то він сильніший на своїй позиції за того ж Бущана і Турбіна.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Буя в резерві, то тризда!
Ответить
-3
Алекс 122
ІЯк він не додумався ппридурка матвієнко взяти
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
wojsergivan
юхим конопля полное рыжее дорьмо
Ответить
-12
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
14.05.2024, 23:04 27
Футбол
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
16.05.2024, 10:09 39
Футбол
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
15.05.2024, 09:47 8
Бокс
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
15.05.2024, 07:01 12
Футбол
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
15.05.2024, 07:49 4
Футбол
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
15.05.2024, 12:44 11
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
16.05.2024, 10:00 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем