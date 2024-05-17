Игрок сборной Украины: «На Евро-2024 от нас можно ждать выход из группы»

Защитник «Динамо» и сборной Украины Денис Попов считает, что от национальной команды на Евро-2024 можно ждать выход из группы с Румынией, Бельгией и Словакией.

– Чего можно ожидать от сборной Украины на Евро-2024?

– Как минимум выхода из группы, а дальше уже ставить задачу от игры к игре. Потенциал у нашей сборной есть, многие футболисты выступают за границей в топ-чемпионатах. Это плюс для команды, нужно, чтобы как можно больше игроков ехали за границу, росли в профессиональном плане и прославляли Украину на международной арене.

Попов находится в резервном списке сборной Украины, который наставник Сергей Ребров объявил на подготовку к чемпионату Европы.