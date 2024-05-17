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  4. Игрок сборной Украины: «На Евро-2024 от нас можно ждать выход из группы»
Чемпионат Европы
17 мая 2024, 21:53 |
536
4

Игрок сборной Украины: «На Евро-2024 от нас можно ждать выход из группы»

Денис Попов оценил перспективы команды на чемпионате Европы

17 мая 2024, 21:53 |
536
4
Игрок сборной Украины: «На Евро-2024 от нас можно ждать выход из группы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Защитник «Динамо» и сборной Украины Денис Попов считает, что от национальной команды на Евро-2024 можно ждать выход из группы с Румынией, Бельгией и Словакией.

– Чего можно ожидать от сборной Украины на Евро-2024?

– Как минимум выхода из группы, а дальше уже ставить задачу от игры к игре. Потенциал у нашей сборной есть, многие футболисты выступают за границей в топ-чемпионатах. Это плюс для команды, нужно, чтобы как можно больше игроков ехали за границу, росли в профессиональном плане и прославляли Украину на международной арене.

Попов находится в резервном списке сборной Украины, который наставник Сергей Ребров объявил на подготовку к чемпионату Европы.

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Денис Попов сборная Украины по футболу Евро-2024 Динамо Киев
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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PUMA
Ну зачем Попов это говорит? Ладно бы это сказал бы игрок местного "Байера" 
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0
vazazh
Що таке пан попов? Він взагалі щось знає про футболіні збірні румуніїї. Бельгіх, Словаччини? Якесь мудло, щось промовляє. Ти грай козлик, а не піпікай.
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-2
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Southeast*
Ну если Попов дал зуб, то это гарантия.  А он хоть будет на поле?
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-2
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