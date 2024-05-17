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Чемпионат мира
17 мая 2024, 22:47 | Обновлено 17 мая 2024, 22:59
28
0

На Конгрессе ФИФА избран хозяин женского чемпионата мира 2027 по футболу

По результатам голосования в Бангкоке право проведения ЧМ получила Бразилия

17 мая 2024, 22:47 | Обновлено 17 мая 2024, 22:59
28
0
На Конгрессе ФИФА избран хозяин женского чемпионата мира 2027 по футболу
ФИФА

На 74-м Конгрессе ФИФА определен победитель тендера на проведение чемпионата мира 2027 по футболу среди женщин.

По результатам голосования на Конгрессе ФИФА в Бангкоке (Таиланд) это право получила Бразилия.

После того как Южно-Африканская Республика, а также США и Мексика (совместно) сняли свои заявки, в конкурсе приняли участие Бразилия и совместная заявка Бельгии, Нидерландов и Германии.

Женский ЧМ-2027 пройдет при участии 32 сборных. Конкретные даты и формат отбора станут известны позже.

Это будет 10-й мундиаль для женщин. Предыдущий ЧМ-2023, который принимали Австралия и Новая Зеландия, выиграла команда Испании.

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ФИФА конгресс ФИФА чемпионат мира по футболу среди женщин Бразилия
Николай Степанюк Источник: ФИФА
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