На Конгрессе ФИФА избран хозяин женского чемпионата мира 2027 по футболу
По результатам голосования в Бангкоке право проведения ЧМ получила Бразилия
На 74-м Конгрессе ФИФА определен победитель тендера на проведение чемпионата мира 2027 по футболу среди женщин.
По результатам голосования на Конгрессе ФИФА в Бангкоке (Таиланд) это право получила Бразилия.
После того как Южно-Африканская Республика, а также США и Мексика (совместно) сняли свои заявки, в конкурсе приняли участие Бразилия и совместная заявка Бельгии, Нидерландов и Германии.
Женский ЧМ-2027 пройдет при участии 32 сборных. Конкретные даты и формат отбора станут известны позже.
Это будет 10-й мундиаль для женщин. Предыдущий ЧМ-2023, который принимали Австралия и Новая Зеландия, выиграла команда Испании.
The 2027 #FIFAWWC will be hosted by Brazil! 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/iPAISNUZmc— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) May 17, 2024
Bom dia, Brasil! 👋🇧🇷— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) May 17, 2024
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