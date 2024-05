На Конгрессе ФИФА избран хозяин женского чемпионата мира 2027 по футболу

На 74-м Конгрессе ФИФА определен победитель тендера на проведение чемпионата мира 2027 по футболу среди женщин.

По результатам голосования на Конгрессе ФИФА в Бангкоке (Таиланд) это право получила Бразилия.

После того как Южно-Африканская Республика, а также США и Мексика (совместно) сняли свои заявки, в конкурсе приняли участие Бразилия и совместная заявка Бельгии, Нидерландов и Германии.

Женский ЧМ-2027 пройдет при участии 32 сборных. Конкретные даты и формат отбора станут известны позже.

Это будет 10-й мундиаль для женщин. Предыдущий ЧМ-2023, который принимали Австралия и Новая Зеландия, выиграла команда Испании.

The 2027 #FIFAWWC will be hosted by Brazil! 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/iPAISNUZmc