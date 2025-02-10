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Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 21:28 | Обновлено 10 февраля 2025, 21:35
3466
3

Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу

Алексей Дитятьев уже отреагировал на слухи

10 февраля 2025, 21:28 | Обновлено 10 февраля 2025, 21:35
3466
3
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
dynamo.kiev.ua. Алексей Дитятьев

Бывший защитник второй команды ковалевского «Колоса» Алексей Дитятьев прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру футболиста.

– Алексей, 7 февраля «Колос-2» выехал на сбор в Турцию. В некоторых СМИ появилась информация, что Вы в это же время объявили о завершении карьеры с намеком, что не вернетесь в Украину. Как можете это прокомментировать?

– Да, я завершил карьеру. Но я не поехал с командой на сборы и сейчас нахожусь в Украине. То, что я уехал – это ложная информация.

– Не думали еще поиграть?

– Всегда думал играть как можно дольше, но травма, которая была до этого, не позволяет играть на уровне, к которому я привык. А просто играть чтобы играть, мне не интересно.

– Какие планы на будущее?

– Пока играл в «Штурме» (Иванков) и «Колосе-2», я получил тренерскую лицензию «Б». Посмотрим, что будет дальше. Сейчас я учусь по направлению физподготовка и коррекция футболистов. Мне это интересно. Я тренирую людей индивидуально оффлайн и онлайн. Буду искать работу в этом направлении.

– Еще не было предложений от клубов о работе тренером по физподготовке?

– Пока не было. Прошло не так много времени, как я закончил карьеру. Думаю, об этом не так много людей еще знают.

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Алексей Дитятьев завершение карьеры Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Колос Ковалевка Колос-2 Ковалевка
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Диванний Експерт
Spirt.ua 🤣🤣🤣🤣🤣
Відомий 🤣🤣🤣🤣🤣
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+3
Alehandro
Відомий?) Кому відомий? Вузькому колу друзів і родичів?) Як вже кумарять ці дегенеративні заголовки
Ответить
+3
easterly
ТЦК не турбують?)
Ответить
0
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