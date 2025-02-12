ФОТО. Звездный футболист встречается с двумя девушками одновременно

Нападающий «Фиорентины» и сборной Италии Мойзе Кин одновременно встречается с двумя девушками.

Специализированное медиа «Game, set and match» сообщает, что Индия Ноэлль и Федерика Форнасьеро посетили матч «Интер» - «Фиорентина», который состоялся 10 февраля.

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Обе девушки поделились снимками с матча в сторис Instagram.

Также ранее в сторис обеих появлялись фото с уборной 24-летнего футболиста.