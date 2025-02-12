Другие новости12 февраля 2025, 23:30 |
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ФОТО. Звездный футболист встречается с двумя девушками одновременно
Мойзе Кин – бабник
12 февраля 2025, 23:30 |
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Нападающий «Фиорентины» и сборной Италии Мойзе Кин одновременно встречается с двумя девушками.
Специализированное медиа «Game, set and match» сообщает, что Индия Ноэлль и Федерика Форнасьеро посетили матч «Интер» - «Фиорентина», который состоялся 10 февраля.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Обе девушки поделились снимками с матча в сторис Instagram.
Также ранее в сторис обеих появлялись фото с уборной 24-летнего футболиста.
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