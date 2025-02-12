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12 февраля 2025, 23:30 |
655
0

ФОТО. Звездный футболист встречается с двумя девушками одновременно

Мойзе Кин – бабник

12 февраля 2025, 23:30 |
655
0
ФОТО. Звездный футболист встречается с двумя девушками одновременно
Instagram. Мойзе Кин

Нападающий «Фиорентины» и сборной Италии Мойзе Кин одновременно встречается с двумя девушками.

Специализированное медиа «Game, set and match» сообщает, что Индия Ноэлль и Федерика Форнасьеро посетили матч «Интер» - «Фиорентина», который состоялся 10 февраля.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Обе девушки поделились снимками с матча в сторис Instagram.

Также ранее в сторис обеих появлялись фото с уборной 24-летнего футболиста.

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фото lifestyle Мойзе Кин Фиорентина чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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