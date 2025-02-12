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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 23:12 | Обновлено 12 февраля 2025, 23:21
109
0

Гарри Кейн удвоил перевес Баварии над Селтиком

Преимущество немецкой команды на выезде составляет два мяча

12 февраля 2025, 23:12 | Обновлено 12 февраля 2025, 23:21
109
0
Гарри Кейн удвоил перевес Баварии над Селтиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Шотландский «Селтик» дома принимает немецкий клуб «Бавария».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене.

На 49-й минуте форвард Гарри Кейн увеличил перевес Баварии до двух мячей (2:0),

ГОЛ! 0:2. Гарри Кейн, 49 мин

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Селтик Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Селтик - Бавария Гарри Кейн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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