Лига чемпионов12 февраля 2025, 22:48 | Обновлено 12 февраля 2025, 23:21
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Гол в раздевалку. Олисе открыл счет для Баварии в матче с Селтиком
Гости вышли вперед на 45-й минуте матча Лиги чемпионов
12 февраля 2025, 22:48 | Обновлено 12 февраля 2025, 23:21
97
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12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Шотландский «Селтик» дома принимает немецкий клуб «Бавария».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене.
Гости вышли вперед на 45-й минуте. Майкл Олисе открыл счет для Баварии в матче с Селтиком (1:0)
ГОЛ! 0:1. Майкл Олисе, 45 мин
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