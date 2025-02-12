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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 22:48 | Обновлено 12 февраля 2025, 23:21
97
0

Гол в раздевалку. Олисе открыл счет для Баварии в матче с Селтиком

Гости вышли вперед на 45-й минуте матча Лиги чемпионов

12 февраля 2025, 22:48 | Обновлено 12 февраля 2025, 23:21
97
0
Гол в раздевалку. Олисе открыл счет для Баварии в матче с Селтиком
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Шотландский «Селтик» дома принимает немецкий клуб «Бавария».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене.

Гости вышли вперед на 45-й минуте. Майкл Олисе открыл счет для Баварии в матче с Селтиком (1:0)

ГОЛ! 0:1. Майкл Олисе, 45 мин

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Селтик Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Майкл Олисе Селтик - Бавария
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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