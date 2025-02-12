Гол в раздевалку. Олисе открыл счет для Баварии в матче с Селтиком

12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Шотландский «Селтик» дома принимает немецкий клуб «Бавария».

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Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене.

Гости вышли вперед на 45-й минуте. Майкл Олисе открыл счет для Баварии в матче с Селтиком (1:0)

ГОЛ! 0:1. Майкл Олисе, 45 мин