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Лига Чемпионов
Брюгге
12.02.2025 19:45 – FT 2 : 1
Аталанта
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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 21:43 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:57
566
1

Сенсация в Бельгии. Брюгге вырвал победу в матче с Аталантой

Бельгийский коллектив победил благодаря голу в компенсированное время

12 февраля 2025, 21:43 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:57
566
1
Сенсация в Бельгии. Брюгге вырвал победу в матче с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге

В среду, 12 февраля, проходил первый матч между «Брюгге» и «Аталантой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимал Ян Брейдел в Брюгге. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Если бы не гол, забитый Марио Пашаличем на 41-й минуте, то первый тайм мог стать для «Аталанты» одной из худших 45-минуток в этом сезоне Лиги чемпионов: никакой конкретики в атаке и масса ошибок у своих ворот. Одна из таких ошибок конвертировалась в гол бельгийского коллектива: Ферран Ютгла на 15-й минуте открыл счет после ошибки Стефана Поша. Команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Во второй половине встречи сценарий матча чутка изменился: «Брюгге» продолжал создавать моменты, но после серии замен команда Джан Пьеро Гасперини также могла выйти вперед. «Бергамаски» создавали угрозу воротам Симона Миньоле, но голом это не закончилось. Все решилось на последних минутах встречи: защитник гостей Исак Хин привез пенальти в компенсированное время, который был успешно реализован вышедшим на замену Густафом Нильсоном. Матч завершился со счетом 2.:1.

Ответный матч пройдет 18 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Брюгге – Аталанта – 2:1

Голы: Ютгла, 15, Нильсон, 90+4 (пенальти) – Пашалич, 41

Предупреждения: Хин, 90+1, Куадрадо, 90+2, Толои, 90+2

Брюгге: Миньоле, Де Кюйпер, Мехеле, Ордонез, Сейс, Яшари, Онейдика, Цолис (Нильсон, 70), Ванакен, Талби (Сике, 86), Ютгла (Ветлесен, 86)

Аталанта: Руи Патрисиу, Пош (Толои, 71). Хин, Джимсити, Дзаппакоста (Палестра, 86), Де Рун, Эдерсон, Белланова (Куадрадо 63), Пашалич (Самарджич, 63), Ретеги (Брешианини, 71), Де Кетеларе

Фото матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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