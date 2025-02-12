Лига чемпионов12 февраля 2025, 16:01 |
26
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Брюгге – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 12 февраля в 22:00 по Киеву
12 февраля 2025, 16:01 |
26
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В среду, 12 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Брюгге» и «Аталанта».
Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдел Стадион», который находится в Брюгге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Брюгге – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брюгге – АталантаСмотреть трансляцию
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