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Брюгге
12.02.2025 19:45 - : -
Аталанта
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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 16:01 |
26
0

Брюгге – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 12 февраля в 22:00 по Киеву

12 февраля 2025, 16:01 |
26
0
Брюгге – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Брюгге» и «Аталанта».

Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдел Стадион», который находится в Брюгге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Брюгге – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брюгге – Аталанта
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смотреть онлайн Лига чемпионов Брюгге Аталанта
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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