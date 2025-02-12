В среду, 12 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Брюгге» и «Аталанта».

Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдел Стадион», который находится в Брюгге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Брюгге – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция