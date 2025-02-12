Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брюгге – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Брюгге
12.02.2025 19:45 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 09:24 |
85
0

Брюгге – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 февраля в 19:45 по Киеву

12 февраля 2025, 09:24 |
85
0
Брюгге – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля на «Ян Брейдел» пройдет первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» встретится с «Аталантой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Брюгге

Команда в прошлом сезоне не без труда, но смогла вернуть себе чемпионский титул. При этом сейчас у Ники Хейена и его подопечных хватает проблем на внутренней арене. Они проиграли в Суперкубке, Роял Юниону, и в Жупилер-Лиге результаты не самые стабильные. В том числе львиную часть сил и внимания отбирает Лига чемпионов. Тем более что там бельгийцы достойно проявили себя. Они выиграли у Штурма (причем на выезде), Астон Виллы и лиссабонского Спортинга, прибавив к этому ничьи с Селтиком и Ювентусом. Таким образом, практически досрочно было обеспечено выход в плей-офф. Тем не менее, в последнем туре черно-синие смогли открыть счет и выиграть 1-й тайм в Манчестере, и только потом сдувшиеся под напором Сити.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Аталанта

Клуб сейчас переживает второй подъем при Гасперини. После утраты добытых позиций в Бергамо продолжали верить и поддерживать Джан Пьеро, и тот оправдал это прекрасным прошлым сезоном. Да, при этом была и оговорка в виде неудачи в кубковом финале, но 4-е место в Серии А и особенно победа в Лиге Европы все компенсировали. Да и сейчас бергамаски на внутренней арене в основном хороши и добиваются успехов. Да и в Лиге Чемпионов проиграли только мадридскому Реалу, и то если в Суперкубке УЕФА летом с ним же было 0:2, то в декабре уже были 3:2. При этом были победы над Шахтером, Штутгартом, Янг Бойзом и Штурмом. С более сильными закончили ничьими, с Арсеналом и Селтиком осенью и 2:2 с Барселоной в Каталонии в январе.

Статистика личных встреч

Впервые эти два клуба проведут матч - до этого они не играли между собой даже в товарищеском формате ни разу.

Прогноз

Букмекерские конторы скептически относятся к шансам хозяевам. Они и правда добились достойного для себя результата. Ставим на то, что итальянцы выиграют уже в гостях (коэффициент - 1,94).

Прогноз Sport.ua
Брюгге
12 февраля 2025 -
19:45
Аталанта
Победа Аталанты 1.94 Сделать ставку
По теме:
ВИДЕО. Анчелотти и Гвардиола – о безумном матче между Реалом и Ман Сити
Фейеноорд – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Селтик – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Брюгге Аталанта Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11 февраля 2025, 16:14 40
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Коко Гауфф

ВИДЕО. У жены футболиста сборной Украины проблемы. Их «кинули»
Футбол | 12 февраля 2025, 01:28 8
ВИДЕО. У жены футболиста сборной Украины проблемы. Их «кинули»
ВИДЕО. У жены футболиста сборной Украины проблемы. Их «кинули»

И у жен футболистов бывают неурядицы...

В УАФ объявили о б изменениях формата Кубка Украины и регламенте УПЛ
Футбол | 11.02.2025, 12:59
В УАФ объявили о б изменениях формата Кубка Украины и регламенте УПЛ
В УАФ объявили о б изменениях формата Кубка Украины и регламенте УПЛ
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Футбол | 11.02.2025, 14:27
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Супершоу Ман Сити и Реала, пресс-конференция Шевченко, Коваленко – в Эмполи
Футбол | 12.02.2025, 08:55
Супершоу Ман Сити и Реала, пресс-конференция Шевченко, Коваленко – в Эмполи
Супершоу Ман Сити и Реала, пресс-конференция Шевченко, Коваленко – в Эмполи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
11.02.2025, 00:02
Футбол
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
10.02.2025, 11:40 4
Футбол
Тяжелейшее решение для Флика. В Барселоне назревает изменение в составе
Тяжелейшее решение для Флика. В Барселоне назревает изменение в составе
10.02.2025, 12:06 1
Футбол
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
10.02.2025, 17:33
Бокс
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
11.02.2025, 09:43 7
Бокс
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
11.02.2025, 08:24 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем