12 февраля на «Ян Брейдел» пройдет первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» встретится с «Аталантой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Брюгге

Команда в прошлом сезоне не без труда, но смогла вернуть себе чемпионский титул. При этом сейчас у Ники Хейена и его подопечных хватает проблем на внутренней арене. Они проиграли в Суперкубке, Роял Юниону, и в Жупилер-Лиге результаты не самые стабильные. В том числе львиную часть сил и внимания отбирает Лига чемпионов. Тем более что там бельгийцы достойно проявили себя. Они выиграли у Штурма (причем на выезде), Астон Виллы и лиссабонского Спортинга, прибавив к этому ничьи с Селтиком и Ювентусом. Таким образом, практически досрочно было обеспечено выход в плей-офф. Тем не менее, в последнем туре черно-синие смогли открыть счет и выиграть 1-й тайм в Манчестере, и только потом сдувшиеся под напором Сити.

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Аталанта

Клуб сейчас переживает второй подъем при Гасперини. После утраты добытых позиций в Бергамо продолжали верить и поддерживать Джан Пьеро, и тот оправдал это прекрасным прошлым сезоном. Да, при этом была и оговорка в виде неудачи в кубковом финале, но 4-е место в Серии А и особенно победа в Лиге Европы все компенсировали. Да и сейчас бергамаски на внутренней арене в основном хороши и добиваются успехов. Да и в Лиге Чемпионов проиграли только мадридскому Реалу, и то если в Суперкубке УЕФА летом с ним же было 0:2, то в декабре уже были 3:2. При этом были победы над Шахтером, Штутгартом, Янг Бойзом и Штурмом. С более сильными закончили ничьими, с Арсеналом и Селтиком осенью и 2:2 с Барселоной в Каталонии в январе.

Статистика личных встреч

Впервые эти два клуба проведут матч - до этого они не играли между собой даже в товарищеском формате ни разу.

Прогноз

Букмекерские конторы скептически относятся к шансам хозяевам. Они и правда добились достойного для себя результата. Ставим на то, что итальянцы выиграют уже в гостях (коэффициент - 1,94).