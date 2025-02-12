После дня отдыха футболисты донецкого Шахтера вернулись к работе на зимних сборах в Турции.

Вместе с командой работают зимние новички – Диего Арройо и Кауа Элиас. Они прошли через традиционный коридор от партнеров по команде.

9 февраля прошел первый контрольный матч горняков на втором этапе зимних сборов.

Шахтер в спарринге уверенно одолел молдовский клуб Зимбру (3:0). 13 февраля в 16:00 горняки проведут матч против клуба РФШ Рига.

ФОТО. Коридор для новичков. Шахтер провел тренировку после дня отдыха