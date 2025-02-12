Украина. Премьер лига12 февраля 2025, 15:21 | Обновлено 12 февраля 2025, 15:50
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ФОТО. Коридор для новичков. Шахтер провел тренировку после дня отдыха
В составе горняков занимаются легионеры Диего Арройо и Кауа Элиас
12 февраля 2025, 15:21 | Обновлено 12 февраля 2025, 15:50
229
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После дня отдыха футболисты донецкого Шахтера вернулись к работе на зимних сборах в Турции.
Вместе с командой работают зимние новички – Диего Арройо и Кауа Элиас. Они прошли через традиционный коридор от партнеров по команде.
9 февраля прошел первый контрольный матч горняков на втором этапе зимних сборов.
Шахтер в спарринге уверенно одолел молдовский клуб Зимбру (3:0). 13 февраля в 16:00 горняки проведут матч против клуба РФШ Рига.
ФОТО. Коридор для новичков. Шахтер провел тренировку после дня отдыха
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