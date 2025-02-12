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Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 15:21 | Обновлено 12 февраля 2025, 15:50
229
0

ФОТО. Коридор для новичков. Шахтер провел тренировку после дня отдыха

В составе горняков занимаются легионеры Диего Арройо и Кауа Элиас

12 февраля 2025, 15:21 | Обновлено 12 февраля 2025, 15:50
229
0
ФОТО. Коридор для новичков. Шахтер провел тренировку после дня отдыха
ФК Шахтер

После дня отдыха футболисты донецкого Шахтера вернулись к работе на зимних сборах в Турции.

Вместе с командой работают зимние новички – Диего Арройо и Кауа Элиас. Они прошли через традиционный коридор от партнеров по команде.

9 февраля прошел первый контрольный матч горняков на втором этапе зимних сборов.

Шахтер в спарринге уверенно одолел молдовский клуб Зимбру (3:0). 13 февраля в 16:00 горняки проведут матч против клуба РФШ Рига.

ФОТО. Коридор для новичков. Шахтер провел тренировку после дня отдыха

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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