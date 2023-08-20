Сборная Испании впервые выиграла ЧМ по футболу среди женщин

20 августа состоялся финальный матч на чемпионате мира среди женщин 2023 между сборными Испании и Англии.

С минимальным счетом победила команды Испании. Единственный гол в матче забила Ольга Кармона Гарсия на 29-й минуте.

Отметим, что на 70-й минуте испанка Дженнифер Эрмосо не реализовала пенальти.

Ранее испанки никогда не брали призовых мест на мировых первенствах.

В матче за третье место вчера Швеция переиграла Австралию.

Поединок прошел на арене «Олимпийского стадиона» в Сиднее. В середине первого тайма на поле выбежал болельщик в маске и футболке в поддержку Украины.

Женский чемпионат мира. Финал

Испания – Англия – 1:0

Гол: Кармона (29)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine