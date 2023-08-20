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20 августа 2023, 15:02 | Обновлено 20 августа 2023, 15:48
1717
2

Сборная Испании впервые выиграла ЧМ по футболу среди женщин

В матче за титул Красная фурия переиграла соперниц из Англии

20 августа 2023, 15:02 | Обновлено 20 августа 2023, 15:48
1717
2
Сборная Испании впервые выиграла ЧМ по футболу среди женщин
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа состоялся финальный матч на чемпионате мира среди женщин 2023 между сборными Испании и Англии.

С минимальным счетом победила команды Испании. Единственный гол в матче забила Ольга Кармона Гарсия на 29-й минуте.

Отметим, что на 70-й минуте испанка Дженнифер Эрмосо не реализовала пенальти.

Ранее испанки никогда не брали призовых мест на мировых первенствах.

В матче за третье место вчера Швеция переиграла Австралию.

Поединок прошел на арене «Олимпийского стадиона» в Сиднее. В середине первого тайма на поле выбежал болельщик в маске и футболке в поддержку Украины.

Женский чемпионат мира. Финал

Испания – Англия – 1:0
Гол: Кармона (29)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Viktor Tsimakouridze
Цікаво грали
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pol-55
Обіцяв подивитись фінал(шо це таке),подивився,сподобалась 9ка зб. Англії,але її замінили,вона навіть передачі точно віддавала, тренерка зб Англіїї ще нічого,але на вигляд, строга як училка.Не второпав жест іспанки яка гол забила,задрала одну майку і кудись показувала,якби обидві майки то було б зрозуміло.
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0
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