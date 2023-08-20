Сборная Испании впервые выиграла ЧМ по футболу среди женщин
В матче за титул Красная фурия переиграла соперниц из Англии
20 августа состоялся финальный матч на чемпионате мира среди женщин 2023 между сборными Испании и Англии.
С минимальным счетом победила команды Испании. Единственный гол в матче забила Ольга Кармона Гарсия на 29-й минуте.
Отметим, что на 70-й минуте испанка Дженнифер Эрмосо не реализовала пенальти.
Ранее испанки никогда не брали призовых мест на мировых первенствах.
В матче за третье место вчера Швеция переиграла Австралию.
Поединок прошел на арене «Олимпийского стадиона» в Сиднее. В середине первого тайма на поле выбежал болельщик в маске и футболке в поддержку Украины.
Женский чемпионат мира. Финал
Испания – Англия – 1:0
Гол: Кармона (29)
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