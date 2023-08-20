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20.08.2023 13:00 - : -
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Чемпионат мира
20 августа 2023, 10:53 |
153
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Испания – Англия. Финал ЧМ-2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча за титул на женском мундиале в 13:00

20 августа 2023, 10:53 |
153
1
Испания – Англия. Финал ЧМ-2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа состоится финальный матч на чемпионате мира среди женщин 2023 между сборными Испании и Англии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на арене «Олимпийского стадиона» в Сиднее.

Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на платформе «Суспільне Спорт».

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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