20 августа состоится финальный матч на чемпионате мира среди женщин 2023 между сборными Испании и Англии.

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Поединок пройдет на арене «Олимпийского стадиона» в Сиднее.

Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на платформе «Суспільне Спорт».