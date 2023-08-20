Чемпионат мира20 августа 2023, 10:53 |
153
1
Испания – Англия. Финал ЧМ-2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча за титул на женском мундиале в 13:00
20 августа 2023, 10:53 |
153
1
20 августа состоится финальный матч на чемпионате мира среди женщин 2023 между сборными Испании и Англии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на арене «Олимпийского стадиона» в Сиднее.
Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на платформе «Суспільне Спорт».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 августа 2023, 04:47 4
«Интер Майами» вышел вперед на 23-й минуте финала Кубка лиг с «Нэшвиллом»
Футбол | 20 августа 2023, 10:48 0
Лео забивал в каждом поединке на турнире
Футбол | 20.08.2023, 06:35
Футбол | 20.08.2023, 05:42
Футбол | 19.08.2023, 14:24
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Опять прогноза нет? И это финал ЧМ!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.08.2023, 14:40 14
18.08.2023, 14:13 18
19.08.2023, 06:03 20
19.08.2023, 15:56 4
18.08.2023, 18:43 10
18.08.2023, 23:12 2
19.08.2023, 11:40 15
19.08.2023, 20:41 22