Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В финале ЧМ среди женщин на поле выбежал болельщик в футболке Stop Putler
Чемпионат мира
20 августа 2023, 14:20 | Обновлено 20 августа 2023, 14:22
414
0

В финале ЧМ среди женщин на поле выбежал болельщик в футболке Stop Putler

Фана задержали

20 августа 2023, 14:20 | Обновлено 20 августа 2023, 14:22
414
0
В финале ЧМ среди женщин на поле выбежал болельщик в футболке Stop Putler
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа проходит финальный матч на чемпионате мира с 2023 между сборными Испании и Англии.

В середине первого тайма болельщик маске и в футболке в поддержку Украины выбежал на поле.

На футболке был портрет владимира путина, стилизованный под изображения Адольфа Гитлера с надписью «Stop Putler». На спине было написано «Освободите Украину».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Испания – Англия. Финал ЧМ-2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборная Швеции выиграла бронзу ЧМ среди женщин
Швеция – Австралия. Матч за 3-е место ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат мира по футболу среди женщин женская сборная Англии по футболу женская сборная Испании по футболу Испания - Англия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
Футбол | 20 августа 2023, 09:30 8
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером

Мадридская команда обыграла «Альмерию» со счетом 3:1

ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
Футбол | 19 августа 2023, 20:41 23
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча

Украинец не проведет «сухой» матч за «Реал»

«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Бокс | 20.08.2023, 12:30
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Лунин пропустил на 3-й минуте, но Реал победил Альмерию
Футбол | 19.08.2023, 22:33
Лунин пропустил на 3-й минуте, но Реал победил Альмерию
Лунин пропустил на 3-й минуте, но Реал победил Альмерию
Днепр-1 – Оболонь. Известны стартовые составы команд
Футбол | 20.08.2023, 14:05
Днепр-1 – Оболонь. Известны стартовые составы команд
Днепр-1 – Оболонь. Известны стартовые составы команд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
19.08.2023, 11:40 14
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»
18.08.2023, 14:13 18
Футбол
Будет протест. Бех-Романчук не прошла отбор в прыжках в длину на ЧМ-2023
Будет протест. Бех-Романчук не прошла отбор в прыжках в длину на ЧМ-2023
19.08.2023, 16:27 5
Другие виды
Бой между Уайлдером и Руисом потерял статус элиминатора WBC
Бой между Уайлдером и Руисом потерял статус элиминатора WBC
18.08.2023, 22:18 3
Бокс
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
18.08.2023, 09:15
Теннис
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
18.08.2023, 23:12 2
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
19.08.2023, 15:56 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем