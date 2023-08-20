Чемпионат мира20 августа 2023, 14:20 | Обновлено 20 августа 2023, 14:22
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В финале ЧМ среди женщин на поле выбежал болельщик в футболке Stop Putler
Фана задержали
20 августа 2023, 14:20 | Обновлено 20 августа 2023, 14:22
414
0
20 августа проходит финальный матч на чемпионате мира с 2023 между сборными Испании и Англии.
В середине первого тайма болельщик маске и в футболке в поддержку Украины выбежал на поле.
На футболке был портрет владимира путина, стилизованный под изображения Адольфа Гитлера с надписью «Stop Putler». На спине было написано «Освободите Украину».
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