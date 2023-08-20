В финале ЧМ среди женщин на поле выбежал болельщик в футболке Stop Putler

20 августа проходит финальный матч на чемпионате мира с 2023 между сборными Испании и Англии.

В середине первого тайма болельщик маске и в футболке в поддержку Украины выбежал на поле.

На футболке был портрет владимира путина, стилизованный под изображения Адольфа Гитлера с надписью «Stop Putler». На спине было написано «Освободите Украину».

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