На чемпионате мира по футболу среди женщин, который завершается в Австралии и Новой Зеландии, определился обладатель бронзовых наград.

Сборная Швеции в матче за 3-е место переиграла команду Австралии со счетом 2:0.

Это третья в истории бронза команды Швеции. Ранее она замыкала призовую тройку на ЧМ-2015 и 1991. А на чемпионате мира 2003 года сборная Швеции проиграла в финале команде Германии (1:2 доп. время).

Женский чемпионат мира. Матч за 3-е место

Швеция – Австралия – 2:0

Голы: Рольфо, 30 пенальти, Асллани, 62.