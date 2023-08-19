Сборная Швеции выиграла бронзу ЧМ среди женщин
Скандинавская сборная переиграла Австралию в стыковом поединке на 3-е место
На чемпионате мира по футболу среди женщин, который завершается в Австралии и Новой Зеландии, определился обладатель бронзовых наград.
Сборная Швеции в матче за 3-е место переиграла команду Австралии со счетом 2:0.
Это третья в истории бронза команды Швеции. Ранее она замыкала призовую тройку на ЧМ-2015 и 1991. А на чемпионате мира 2003 года сборная Швеции проиграла в финале команде Германии (1:2 доп. время).
Женский чемпионат мира. Матч за 3-е место
Швеция – Австралия – 2:0
Голы: Рольфо, 30 пенальти, Асллани, 62.
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