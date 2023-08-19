Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Швеции выиграла бронзу ЧМ среди женщин
Чемпионат мира
Швеция Ж
19.08.2023 11:00 – FT 2 : 0
Австралия Ж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
19 августа 2023, 15:45 | Обновлено 19 августа 2023, 15:56
366
1

Сборная Швеции выиграла бронзу ЧМ среди женщин

Скандинавская сборная переиграла Австралию в стыковом поединке на 3-е место

19 августа 2023, 15:45 | Обновлено 19 августа 2023, 15:56
366
1
Сборная Швеции выиграла бронзу ЧМ среди женщин
Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате мира по футболу среди женщин, который завершается в Австралии и Новой Зеландии, определился обладатель бронзовых наград.

Сборная Швеции в матче за 3-е место переиграла команду Австралии со счетом 2:0.

Это третья в истории бронза команды Швеции. Ранее она замыкала призовую тройку на ЧМ-2015 и 1991. А на чемпионате мира 2003 года сборная Швеции проиграла в финале команде Германии (1:2 доп. время).

Женский чемпионат мира. Матч за 3-е место

Швеция – Австралия – 2:0

Голы: Рольфо, 30 пенальти, Асллани, 62.

По теме:
Швеция – Австралия. Матч за 3-е место ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборная Англии вышла в финал женского чемпионата мира
Австралия (ж) – Англия (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат мира по футболу среди женщин женская сборная Швеции по футболу женская сборная Австралии по футболу Швеция - Австралия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К Луческу не хочет. Экс-хавбек Шахтера может покинуть Лацио ради Испании
Футбол | 19 августа 2023, 09:37 0
К Луческу не хочет. Экс-хавбек Шахтера может покинуть Лацио ради Испании
К Луческу не хочет. Экс-хавбек Шахтера может покинуть Лацио ради Испании

ПАОК не кажется Маркосу Антонио интересным вариантом продолжения карьеры

И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
Футбол | 18 августа 2023, 23:12 1
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение

В игре против команды «Аль-Таавун» хозяева поля пропустили два гола

Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче
Футбол | 18.08.2023, 14:33
Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче
Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
Футбол | 19.08.2023, 11:51
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
Баскетбол | 18.08.2023, 18:43
Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
Адаптировались наконец то.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»
18.08.2023, 14:13 18
Футбол
19-е поражение. Муж Свитолиной Монфис уступил Джоковичу в Цинциннати
19-е поражение. Муж Свитолиной Монфис уступил Джоковичу в Цинциннати
18.08.2023, 07:55 2
Теннис
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
18.08.2023, 20:20
Теннис
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
17.08.2023, 23:00 8
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
19.08.2023, 15:56 4
Футбол
Камбек Свентек, вылет Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки в Цинциннати
Камбек Свентек, вылет Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки в Цинциннати
18.08.2023, 08:30 4
Теннис
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
18.08.2023, 00:06 7
Футбол
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
18.08.2023, 09:15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем