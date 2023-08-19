19.08.2023 11:00 – 18’ 0 : 0
Чемпионат мира19 августа 2023, 09:55 |
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Швеция – Австралия. Матч за 3-е место ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию поединка за бронзу на женском мундиале в 11:00
19 августа 2023, 09:55 |
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19 августа состоится матч за 3-е место на женском чемпионате мира по футболу 2023 между сборными Швеции и Австралии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Санкорп» в Брисбене.
Время начала встречи – 11:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на платформе «Суспільне Спорт».
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