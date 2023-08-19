19 августа состоится матч за 3-е место на женском чемпионате мира по футболу 2023 между сборными Швеции и Австралии.

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Поединок пройдет на стадионе «Санкорп» в Брисбене.

Время начала встречи – 11:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на платформе «Суспільне Спорт».