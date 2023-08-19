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Чемпионат мира
Швеция Ж
19.08.2023 11:00 – 18 0 : 0
Австралия Ж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
19 августа 2023, 09:55 |
1354
0

Швеция – Австралия. Матч за 3-е место ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка за бронзу на женском мундиале в 11:00

19 августа 2023, 09:55 |
1354
0
Швеция – Австралия. Матч за 3-е место ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа состоится матч за 3-е место на женском чемпионате мира по футболу 2023 между сборными Швеции и Австралии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Санкорп» в Брисбене.

Время начала встречи – 11:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на платформе «Суспільне Спорт».

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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