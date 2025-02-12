12 февраля проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако и Бенфика.

Коллективы играют на стадионе Луи II. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 48-й минуте счет открыл Вангелис Павлидис. Он вывел орлов вперед.

Для форварда из Греции это 8 голов за последние 6 поединков. На его счету также три ассиста.

А на 52-й минуте Монако остался в меньшинстве. К сожалению, удалили не Александра Головина. Вторую желтую получил Аль-Мусрати.

❗️ ВИДЕО. Его не остановить. Как Бенфика вышла вперед в матче против Монако