Брюгге – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Брюгге» и «Аталантой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает Ян Брейдел в Брюгге. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Брюгге – Аталанта – 1:1 (обновляется)

Голы: Ютгла, 15 – Пашалич, 41

❗️ Ютгла забил в ворота Аталанты, 15-я минута, 1:0

❗️ Пашалич забил в ворота Брюгге, 41-я минута, 1:1