Лига чемпионов12 февраля 2025, 20:35 |
238
0
Брюгге – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 19:45 по киевскому времени
12 февраля 2025, 20:35 |
238
0
Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Брюгге» и «Аталантой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч принимает Ян Брейдел в Брюгге. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Брюгге – Аталанта – 1:1 (обновляется)
Голы: Ютгла, 15 – Пашалич, 41
❗️ Ютгла забил в ворота Аталанты, 15-я минута, 1:0
События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Ютгла (Брюгге).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 февраля 2025, 19:55 0
В футболе очередной сексуальный скандал
Бокс | 12 февраля 2025, 08:08 8
Промоутер считает, что британцы правят супертяжелым весом
Биатлон | 12.02.2025, 16:35
Футбол | 12.02.2025, 00:23
Футбол | 12.02.2025, 09:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.02.2025, 21:47 16
11.02.2025, 09:43 8
10.02.2025, 19:05 20
11.02.2025, 19:29 1
11.02.2025, 13:32 2
10.02.2025, 21:28 3
11.02.2025, 08:24 2