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Брюгге
12.02.2025 19:45 – перерыв 1 : 1
Аталанта
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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 20:35 |
238
0

Брюгге – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 19:45 по киевскому времени

12 февраля 2025, 20:35 |
238
0
Брюгге – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Брюгге» и «Аталантой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает Ян Брейдел в Брюгге. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Брюгге – Аталанта – 1:1 (обновляется)

Голы: Ютгла, 15 – Пашалич, 41

❗️ Ютгла забил в ворота Аталанты, 15-я минута, 1:0

❗️ Пашалич забил в ворота Брюгге, 41-я минута, 1:1

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Ютгла (Брюгге).
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Брюгге Аталанта видео голов и обзор Лига чемпионов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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