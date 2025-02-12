Предлагал секс 14-летнему парню. В США арестовали руководителя из ФИФА

39-летнего британский руководитель музыкальных проектов ФИФА Эдвард Коулз был арестован полицией Майами по подозрению в желании заняться сексом с 14-летним парнем.

Об этом информирует The Sun.

Согласно сообщению полиции, Коулз находился в США с рабочей поездкой. Во время командировки чиновник из ФИФА неоднократно контактировал онлайн с 14-летним парнем, которому в итоге предложил встретиться.

Именно во время встречи с подростком его задержала полиция, ведь уже отслеживала действия Коулза.

Также правоохранители сообщают, что в октябре 2024 года мужчина уже встречался со школьником и имел сексуальный контакт в отеле Miami Herald.

В ФИФА подтвердили, что проинформированы о скандальном задержании чиновника, но комментировать личную жизнь Коулза они не могут.

Ранее стало известно, что игрок мадридского «Реала» попал в секс-скандал.