Предлагал секс 14-летнему парню. В США арестовали руководителя из ФИФА
В футболе очередной сексуальный скандал
39-летнего британский руководитель музыкальных проектов ФИФА Эдвард Коулз был арестован полицией Майами по подозрению в желании заняться сексом с 14-летним парнем.
Об этом информирует The Sun.
Согласно сообщению полиции, Коулз находился в США с рабочей поездкой. Во время командировки чиновник из ФИФА неоднократно контактировал онлайн с 14-летним парнем, которому в итоге предложил встретиться.
Именно во время встречи с подростком его задержала полиция, ведь уже отслеживала действия Коулза.
Также правоохранители сообщают, что в октябре 2024 года мужчина уже встречался со школьником и имел сексуальный контакт в отеле Miami Herald.
В ФИФА подтвердили, что проинформированы о скандальном задержании чиновника, но комментировать личную жизнь Коулза они не могут.
Ранее стало известно, что игрок мадридского «Реала» попал в секс-скандал.
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