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  4. Игрок Реала может загреметь за решетку на пять лет из-за детского порно
Испания
11 февраля 2025, 19:20 |
1780
1

Игрок Реала может загреметь за решетку на пять лет из-за детского порно

У Рауля Асенсио большие проблемы

11 февраля 2025, 19:20 |
1780
1
Игрок Реала может загреметь за решетку на пять лет из-за детского порно
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенси

Талант «Реала» центрбек Рауль Асенсио может загреметь за решетку. Испанский центральный защитник проиграл апелляцию по делу о половом акте с несовершеннолетней.

Отмечается, что игрока обвиняют не только в половом акте с несовершеннолетней девушкой, но и в распространении детской порнографии. Если вину 21-летнего Асенсио докажут, то ему светит от одного до пяти лет тюрьмы.

В «Реале» пока информацию не комментировали.

В текущем сезоне Рауль Асенсио провел 11 матч на клубном уровне и отметился 1 ассистом.

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чемпионат Испании по футболу криминал Реал Мадрид суд секс Ла Лига lifestyle Рауль Асенсио
Дмитрий Олейник Источник: El Confidencial
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Первый Среди Равных
коли зайдеш на хату відразу питай де тут пєтушиний угол. жартую, в Іспанії таких порядків нема.
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