Испания11 февраля 2025, 19:20 |
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Игрок Реала может загреметь за решетку на пять лет из-за детского порно
У Рауля Асенсио большие проблемы
11 февраля 2025, 19:20 |
1780
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Талант «Реала» центрбек Рауль Асенсио может загреметь за решетку. Испанский центральный защитник проиграл апелляцию по делу о половом акте с несовершеннолетней.
Отмечается, что игрока обвиняют не только в половом акте с несовершеннолетней девушкой, но и в распространении детской порнографии. Если вину 21-летнего Асенсио докажут, то ему светит от одного до пяти лет тюрьмы.
В «Реале» пока информацию не комментировали.
В текущем сезоне Рауль Асенсио провел 11 матч на клубном уровне и отметился 1 ассистом.
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Комментарии 1
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коли зайдеш на хату відразу питай де тут пєтушиний угол. жартую, в Іспанії таких порядків нема.
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