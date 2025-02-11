Игрок Реала может загреметь за решетку на пять лет из-за детского порно

Талант «Реала» центрбек Рауль Асенсио может загреметь за решетку. Испанский центральный защитник проиграл апелляцию по делу о половом акте с несовершеннолетней.

Отмечается, что игрока обвиняют не только в половом акте с несовершеннолетней девушкой, но и в распространении детской порнографии. Если вину 21-летнего Асенсио докажут, то ему светит от одного до пяти лет тюрьмы.

В «Реале» пока информацию не комментировали.

В текущем сезоне Рауль Асенсио провел 11 матч на клубном уровне и отметился 1 ассистом.