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Испания
11 февраля 2025, 17:41 | Обновлено 11 февраля 2025, 17:58
3553
4

Секс-скандал с несовершеннолетней. У игрока основы Реала серьезные проблемы

Рауль Асенсио проиграл апелляцию по делу годичной давности

11 февраля 2025, 17:41 | Обновлено 11 февраля 2025, 17:58
3553
4
Секс-скандал с несовершеннолетней. У игрока основы Реала серьезные проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Испанский центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио проиграл апелляцию по делу о половом акте с несовершеннолетней, сообщает издание El Pais.

Все началось в сентябре 2023 года. Именно тогда Рауля Асенсио и еще 3 игроков молодежной команды мадридского «Реала», которые уже покинули клуб, обвинили в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетней.

Мать пострадавшей утверждает, что хоть половой акт и состоялся по обоюдному согласию, но девушка не знала о записи процесса на видео.

Юристы Рауля Асенсио предприняли попытку закрыть дело, ведь правоохранительные органы так и не нашли видеоматериал, однако их запрос был отклонен, ведь в телефонах игроков полиция нашла переписки, в которых футболисты обсуждают снятое видео, что является доказательством его существования.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 20 матчей за первую команду мадридского «Реала», отметившись 1 голевой передачей. Из-за аномального количества травм у центральных защитников «сливочных» Рауль в нынешней кампании стал важной частью команды, а в последних матчах вообще выходит в основном составе.

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Рауль Асенсио Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига криминал суд апелляция секс lifestyle
Дмитрий Вус Источник: El Pais
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Первый Среди Равных
не полового а підлогового акту, 
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+1
AndiM
Збоченці йо....ні. Ці багаті пздюки звикли що діти і собаки на вечірках п.дідді - це нормально, от і роблять всяку хню  не боячись покарання. Коли вже у донателло суд, чи вже відмазали?
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0
Lulinnha
Годы идут, а традиции имени Бензема продолжаются
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0
T-800
Забарный опять стал ближе к переходу
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0
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