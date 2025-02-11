Секс-скандал с несовершеннолетней. У игрока основы Реала серьезные проблемы

Испанский центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио проиграл апелляцию по делу о половом акте с несовершеннолетней, сообщает издание El Pais.

Все началось в сентябре 2023 года. Именно тогда Рауля Асенсио и еще 3 игроков молодежной команды мадридского «Реала», которые уже покинули клуб, обвинили в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетней.

Мать пострадавшей утверждает, что хоть половой акт и состоялся по обоюдному согласию, но девушка не знала о записи процесса на видео.

Юристы Рауля Асенсио предприняли попытку закрыть дело, ведь правоохранительные органы так и не нашли видеоматериал, однако их запрос был отклонен, ведь в телефонах игроков полиция нашла переписки, в которых футболисты обсуждают снятое видео, что является доказательством его существования.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 20 матчей за первую команду мадридского «Реала», отметившись 1 голевой передачей. Из-за аномального количества травм у центральных защитников «сливочных» Рауль в нынешней кампании стал важной частью команды, а в последних матчах вообще выходит в основном составе.