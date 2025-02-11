Англия11 февраля 2025, 02:33 |
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Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Гарри может перейти в «Арсенал»
11 февраля 2025, 02:33 |
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31-летний голеадор «Баварии» Гарри Кейн может летом покинуть немецкий клуб.
По информации Todofichajes, лондонский «Арсенал» планирует приобрести звездного форварда следующим летом. «Канониры» готовы сделать большой шаг и подписать Кейна, тем самым вернув игрока в АПЛ.
Отметим, что Кейн с 2011 по 2023 год играл за непримиримого соперника «Арсенала» – лондонский «Тоттенхэм». В этом сезоне на клубном уровне Гарри провел 28 матчей, забил 28 голов и сделал 10 ассистов.
Ранее Кейн отметился особым достижением в Бундеслиге.
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