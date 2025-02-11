Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?

31-летний голеадор «Баварии» Гарри Кейн может летом покинуть немецкий клуб.

По информации Todofichajes, лондонский «Арсенал» планирует приобрести звездного форварда следующим летом. «Канониры» готовы сделать большой шаг и подписать Кейна, тем самым вернув игрока в АПЛ.

Отметим, что Кейн с 2011 по 2023 год играл за непримиримого соперника «Арсенала» – лондонский «Тоттенхэм». В этом сезоне на клубном уровне Гарри провел 28 матчей, забил 28 голов и сделал 10 ассистов.

Ранее Кейн отметился особым достижением в Бундеслиге.