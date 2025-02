Беспощадный форвард. Кейн отметился особым достижением в Бундеслиге

Гарри Кейн стал первым игроком с сезона 1999/2000, который забил девять пенальти в одном розыгрыше Бундеслиги.

7 февраля состоялся поединок 21-го тура немецкого чемпионата между командами «Бавария» и «Вердер». Встреча завершилась победой «мюнхенцев» со счетом 3:0.

Подобным достижением в сезоне 1999/2000 отметился Йорг Батт. Лишь Пауль Брайтнер в кампании Бундеслиги 1980/81 забил больше голов с пенальти за один сезон (10).

В текущем сезоне Гарри провел 28 матчей во всех соревнованиях, забил 28 голов и отдал 10 ассистов. «Бавария» лидирует в турнирной таблице лиги (17 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

