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Германия
09 февраля 2025, 04:59 |
88
0

Беспощадный форвард. Кейн отметился особым достижением в Бундеслиге

В матче против «Вердера» Гарри реализовал два пенальти

09 февраля 2025, 04:59 |
88
0
Беспощадный форвард. Кейн отметился особым достижением в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн стал первым игроком с сезона 1999/2000, который забил девять пенальти в одном розыгрыше Бундеслиги.

7 февраля состоялся поединок 21-го тура немецкого чемпионата между командами «Бавария» и «Вердер». Встреча завершилась победой «мюнхенцев» со счетом 3:0.

Подобным достижением в сезоне 1999/2000 отметился Йорг Батт. Лишь Пауль Брайтнер в кампании Бундеслиги 1980/81 забил больше голов с пенальти за один сезон (10).

В текущем сезоне Гарри провел 28 матчей во всех соревнованиях, забил 28 голов и отдал 10 ассистов. «Бавария» лидирует в турнирной таблице лиги (17 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

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Вердер Бундеслига Бавария статистика чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн Бавария - Вердер
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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