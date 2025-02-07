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Чемпионат Германии
Бавария
07.02.2025 21:30 – FT 3 : 0
Вердер
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Германия
07 февраля 2025, 23:29 | Обновлено 08 февраля 2025, 00:08
137
2

Кейн забил 20-й и 21-й голы в чемпионате, Бавария уверенно одолела Вердер

Мюнхенский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу

07 февраля 2025, 23:29 | Обновлено 08 февраля 2025, 00:08
137
2
Кейн забил 20-й и 21-й голы в чемпионате, Бавария уверенно одолела Вердер
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Вердер

7 февраля состоялся матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились мюнхенская «Бавария» и бременский «Вердер». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Все голы подопечные Венсана Компани забили во втором тайме. На 56-й минуте счет открыл Кейн, который реализовал пенальти и забил 20-й мяч в этом розыгрыше чемпионата. На 82-й преимущество «Баварии» увеличил Сане. На последней минуте встречи английский форвард снова забил с пенальти и установил окончательный счет.

Мюнхенский клуб набрал 54 балла и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Вердер» разместился на восьмой позиции – в активе клуба 30 очков.

Немецкая Бундеслига, 21-й тур. 7 февраля

Бавария – Вердер – 3:0

Голы: Кейн, 56 (пен), 90+7 (пен), Сане, 82

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Вердер
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Вердер
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Вердер
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Вердер
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Вердер Бавария - Вердер Гарри Кейн Лерой Сане
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Кейн робить все, що може, аби нарешті здобути хоч якийсь трофей
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+1
pol-55
Коман сьогодні трохи партачив,Компані як завжди хімічить зі складом,вивів Сашу,який ще не формі,замінив його на шустрого Лаймера який вийшов з Сане і зразу дали результат,Гаррі знову відпрацьовував в півзахисті,але встигав і на своїй позиції,знову заробив пенальті яке успішно реалізував,відрадно що Мусіала після травми набирає форму.
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