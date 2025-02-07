Кейн забил 20-й и 21-й голы в чемпионате, Бавария уверенно одолела Вердер

7 февраля состоялся матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились мюнхенская «Бавария» и бременский «Вердер». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Все голы подопечные Венсана Компани забили во втором тайме. На 56-й минуте счет открыл Кейн, который реализовал пенальти и забил 20-й мяч в этом розыгрыше чемпионата. На 82-й преимущество «Баварии» увеличил Сане. На последней минуте встречи английский форвард снова забил с пенальти и установил окончательный счет.

Мюнхенский клуб набрал 54 балла и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Вердер» разместился на восьмой позиции – в активе клуба 30 очков.

Немецкая Бундеслига, 21-й тур. 7 февраля

Бавария – Вердер – 3:0

Голы: Кейн, 56 (пен), 90+7 (пен), Сане, 82

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Вердер

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Вердер

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Вердер