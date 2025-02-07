Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Вердер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Бавария
07.02.2025 21:30 - : -
Вердер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
07 февраля 2025, 07:15 |
52
0

Бавария – Вердер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 7 февраля в 21:30 по Киеву

07 февраля 2025, 07:15 |
52
0
Бавария – Вердер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля на «Альянц-Арене» пройдет матч 21-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Бавария» встретится с «Вердером». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда в прошлом сезоне будто подхватила вирус Кейна. Как и в Лондоне, с Тоттенхэмом, Харри и в Мюнхене не взял пока трофеев. Конечно же, второго года без титулов Звезда Юга просто не может себе позволить. При этом решение позвать тренировать Компани, чьи успехи сводятся в выводу Бернли в АПЛ (где не получилось удержаться), вызывала вопросы. И результаты у бельгийца довольно противоречивы. Тут и ряд поражений, довольно болезненных, в Лиге чемпионов, в том числе и в январе. Да и в кубке рекордмейстеры уже выбиты Байером. Но в Бундеслиге от тех же аспиринщиков довольно заметно оторвались. И закрепили это победой в перестрелке с Хольштайном - вышли неожиданно бойкие 4:3 с новичком.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Вердер

Клуб в прошлом сезоне наконец-то показывал неплохой результат. В итоге было набрано 42 очка. Но тогда откровенно не повезло: Хайденхайм, что продемонстрировал такой же результат, по дополнительным показателям занял 8-е место, что на этот раз было еврокубковым. Но в Бремене были надежды, что в новом розыгрыше получится еще прибавить. И в 2024-м году музыканты смотрелись вполне достойно. Но январь им в актив явно не получится записать. РБ Лейпцигу на выезде и Аугсбургу дома проиграли, с Хайденхаймом закончили 3:3, пропустив на ничью на 5-й добавленной минуте. С другой стороны, в Дортмунде с Боруссией отыгрались с 0:2. На прошлой неделе с Майнцем наконец-то получилось снова выиграть, пусть и все решил единственный гол.

Статистика личных встреч

Год назад, в январе 2024-го, музыканты наконец-то выиграл. Но рекордмейстеры в сентябре взяли реванш, разгромив соперника на выезде со счетом 5:0.

Прогноз

Букмекерские конторы вообще не сомневаются в хозяевах, а ведь у них дальше старт плей-офф Лиги чемпионов и вояж к Байеру. Так что нужно силы экономить - ставим на гостей с форой +3,0 голов (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Бавария
7 февраля 2025 -
21:30
Вердер
Фора Вердера (+3) 1.61 Сделать ставку
По теме:
Есть отступные. Названы 3 клуба, в которые может перейти Кейн
В контракте Кейна с Баварией есть клаусула. Названа сумма
Месси и Роналду на вершине. Лучшие голеадоры за один клуб в XXI веке
Бавария Вердер Бавария - Вердер чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал легионера в клуб из Ливии
Футбол | 07 февраля 2025, 05:55 0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал легионера в клуб из Ливии
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал легионера в клуб из Ливии

Джихад Бизимана провел в Украине полтора года

Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Бокс | 06 февраля 2025, 09:14 6
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»

«Железный Майк» высоко оценил Дэвида Бенавидеса

Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
Бокс | 06.02.2025, 11:28
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
«Усик может проиграть этим двум». Легенда рассказал, кто одолеет чемпиона
Бокс | 07.02.2025, 01:56
«Усик может проиграть этим двум». Легенда рассказал, кто одолеет чемпиона
«Усик может проиграть этим двум». Легенда рассказал, кто одолеет чемпиона
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Бокс | 06.02.2025, 07:50
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
05.02.2025, 22:01 15
Футбол
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
06.02.2025, 10:01
Бокс
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
05.02.2025, 08:11 11
Футбол
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
05.02.2025, 13:03
Бокс
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
06.02.2025, 09:59 32
Другие виды
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
05.02.2025, 12:32 2
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
06.02.2025, 08:48 5
Футбол
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
05.02.2025, 11:26 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем