7 февраля на «Альянц-Арене» пройдет матч 21-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Бавария» встретится с «Вердером». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда в прошлом сезоне будто подхватила вирус Кейна. Как и в Лондоне, с Тоттенхэмом, Харри и в Мюнхене не взял пока трофеев. Конечно же, второго года без титулов Звезда Юга просто не может себе позволить. При этом решение позвать тренировать Компани, чьи успехи сводятся в выводу Бернли в АПЛ (где не получилось удержаться), вызывала вопросы. И результаты у бельгийца довольно противоречивы. Тут и ряд поражений, довольно болезненных, в Лиге чемпионов, в том числе и в январе. Да и в кубке рекордмейстеры уже выбиты Байером. Но в Бундеслиге от тех же аспиринщиков довольно заметно оторвались. И закрепили это победой в перестрелке с Хольштайном - вышли неожиданно бойкие 4:3 с новичком.

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Вердер

Клуб в прошлом сезоне наконец-то показывал неплохой результат. В итоге было набрано 42 очка. Но тогда откровенно не повезло: Хайденхайм, что продемонстрировал такой же результат, по дополнительным показателям занял 8-е место, что на этот раз было еврокубковым. Но в Бремене были надежды, что в новом розыгрыше получится еще прибавить. И в 2024-м году музыканты смотрелись вполне достойно. Но январь им в актив явно не получится записать. РБ Лейпцигу на выезде и Аугсбургу дома проиграли, с Хайденхаймом закончили 3:3, пропустив на ничью на 5-й добавленной минуте. С другой стороны, в Дортмунде с Боруссией отыгрались с 0:2. На прошлой неделе с Майнцем наконец-то получилось снова выиграть, пусть и все решил единственный гол.

Статистика личных встреч

Год назад, в январе 2024-го, музыканты наконец-то выиграл. Но рекордмейстеры в сентябре взяли реванш, разгромив соперника на выезде со счетом 5:0.

Прогноз

Букмекерские конторы вообще не сомневаются в хозяевах, а ведь у них дальше старт плей-офф Лиги чемпионов и вояж к Байеру. Так что нужно силы экономить - ставим на гостей с форой +3,0 голов (коэффициент - 1,61).