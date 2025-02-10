На клуб Ла лиги наложили трансферный бан

7 февраля сайт ФИФА обновил список клубов, на которые наложен трансферный бан.

В список попал испанский «Эспаньол», которому запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон. Согласно имеющейся информации, команда не сможет подписывать игроков летом 2025 года, а также зимой и летом 2026-го.

О причинах санкций не сообщается.

В середине января 2025 года ФИФА наложила трансферный бан на два клуба Ла Лиги - «Райо Вальекано» и «Мальорку», но впоследствии они были исключены из списка.

Ранее стало известно, что украинский клуб также получил трансферный бан из-за споров с УАФ.