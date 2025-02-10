Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На клуб Ла лиги наложили трансферный бан
Испания
10 февраля 2025, 17:16 | Обновлено 10 февраля 2025, 18:26
415
0

На клуб Ла лиги наложили трансферный бан

В список попал испанский «Эспаньол»

10 февраля 2025, 17:16 | Обновлено 10 февраля 2025, 18:26
415
0
На клуб Ла лиги наложили трансферный бан
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Сосьєдад – Эспаньол

7 февраля сайт ФИФА обновил список клубов, на которые наложен трансферный бан.

В список попал испанский «Эспаньол», которому запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон. Согласно имеющейся информации, команда не сможет подписывать игроков летом 2025 года, а также зимой и летом 2026-го.

О причинах санкций не сообщается.

В середине января 2025 года ФИФА наложила трансферный бан на два клуба Ла Лиги - «Райо Вальекано» и «Мальорку», но впоследствии они были исключены из списка.

Ранее стало известно, что украинский клуб также получил трансферный бан из-за споров с УАФ.

По теме:
Мальорка – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Тренер Жироны опасается увольнения: «Нужно начинать выигрывать»
Тяжелейшее решение для Флика. В Барселоне назревает изменение в составе
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол трансферный бан ФИФА
Александр Сильченко Источник: ФИФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эйфория розового цвета. Интер Майами представил домашнюю форму
Футбол | 10 февраля 2025, 17:11 0
Эйфория розового цвета. Интер Майами представил домашнюю форму
Эйфория розового цвета. Интер Майами представил домашнюю форму

Болельщики смогут приобрести новые футболки 12 февраля

«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
Футбол | 09 февраля 2025, 20:53 0
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике

Главный тренер Ромы уже думает о противостоянии из Порту в Лиге Европы

Марсело: последний крайний защитник, излучавший изящество
Футбол | 10.02.2025, 11:59
Марсело: последний крайний защитник, излучавший изящество
Марсело: последний крайний защитник, излучавший изящество
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
Футбол | 10.02.2025, 01:45
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Футбол | 09.02.2025, 19:51
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна сумма. Ливерпуль готовит предложение по капитану Барселоны
Известна сумма. Ливерпуль готовит предложение по капитану Барселоны
09.02.2025, 01:46
Футбол
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
09.02.2025, 09:08 4
Бокс
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
08.02.2025, 17:11
Футзал
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
09.02.2025, 13:38 3
Футбол
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
08.02.2025, 18:58 24
Футбол
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 8
Бокс
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем