Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С клуба УПЛ могут снять трансферный бан. Все решится в ближайшие дни
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 13:31 |
850
0

С клуба УПЛ могут снять трансферный бан. Все решится в ближайшие дни

Александр Резниченко прокомментировал ситуацию в ФК «Оболонь»

08 февраля 2025, 13:31 |
850
0
С клуба УПЛ могут снять трансферный бан. Все решится в ближайшие дни
ФК Оболонь

Генеральный директор киевского клуба «Оболонь» Александр Резниченко рассказал, что в ближайшее время с команды могут снять запрет на проведения трансферов:

«Да, это правда. Мы получили от УАФ необходимые документы – то, что мы хотели. Думаю, что в понедельник, как только финансовый отдел УАФ отправит нам счет, то мы это все проплатим. До формирования заявки мы вопрос трансферного бана закроем», – сообщил Резниченко.

«Оболонь» получила бан от Украинской ассоциации футбола из-за отказа платить средства в УАФ за использование системы VAR на домашних матчах. Киевский клуб просил у федерации акты выполнения работ, но не получил никаких документов.

Киевский клуб набрал 14 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. 23 февраля «Оболонь» сыграет против полтавской «Ворсклы» в матче 18-го тура чемпионата Украины.

По теме:
Клуб Саудовской Аравии исключил бразильского футболиста из заявки
В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор
Богдан МИРОНЕЦ: «Вызывает уважение, что Забарный не перешел в ПСЖ»
Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ трансферный бан Украинская ассоциация футбола
Николай Титюк Источник: Трибуна
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Футбол | 08 февраля 2025, 08:10 9
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение

Чемпион АПЛ заинтересовался Джудом Беллингемом

Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Футбол | 08 февраля 2025, 00:58 1
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб

Кевин де Брюйне решил покинуть «горожан»

Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Футбол | 08.02.2025, 07:13
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Футбол | 08.02.2025, 13:03
Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Футбол | 07.02.2025, 18:18
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
06.02.2025, 10:01
Бокс
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
07.02.2025, 17:12 46
Футбол
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
07.02.2025, 21:02 4
Футбол
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
07.02.2025, 14:39 26
Футбол
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
06.02.2025, 09:59 42
Другие виды
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
06.02.2025, 20:43 9
Другие виды
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
06.02.2025, 19:04
Футбол
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
06.02.2025, 11:28 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем