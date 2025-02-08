С клуба УПЛ могут снять трансферный бан. Все решится в ближайшие дни

Генеральный директор киевского клуба «Оболонь» Александр Резниченко рассказал, что в ближайшее время с команды могут снять запрет на проведения трансферов:

«Да, это правда. Мы получили от УАФ необходимые документы – то, что мы хотели. Думаю, что в понедельник, как только финансовый отдел УАФ отправит нам счет, то мы это все проплатим. До формирования заявки мы вопрос трансферного бана закроем», – сообщил Резниченко.

«Оболонь» получила бан от Украинской ассоциации футбола из-за отказа платить средства в УАФ за использование системы VAR на домашних матчах. Киевский клуб просил у федерации акты выполнения работ, но не получил никаких документов.

Киевский клуб набрал 14 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. 23 февраля «Оболонь» сыграет против полтавской «Ворсклы» в матче 18-го тура чемпионата Украины.