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11 февраля 2025, 00:02 |
346
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Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент

Икер выделил Тибо Куртуа

11 февраля 2025, 00:02 |
346
0
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Касильяс

Легендарный экс-вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс составил пятерку лучших вратарей в мире. На первой строчке у Касильяса разместился вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

«Лучший сейчас Тибо Куртуа, второй – Эдерсон, третий – Ян Облак, четвертый – Марк-Андре тер Штеген и пятый Мануэль Нойер», – сказал Касильяс.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Икер Касильяс Тибо Куртуа Ян Облак Марк-Андре тер Штеген Мануэль Нойер
Дмитрий Олейник Источник: Sport Bible
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