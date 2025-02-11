Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Икер выделил Тибо Куртуа
Легендарный экс-вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс составил пятерку лучших вратарей в мире. На первой строчке у Касильяса разместился вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
«Лучший сейчас Тибо Куртуа, второй – Эдерсон, третий – Ян Облак, четвертый – Марк-Андре тер Штеген и пятый Мануэль Нойер», – сказал Касильяс.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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