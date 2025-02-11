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  4. Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Англия
11 февраля 2025, 13:32 |
1434
0

Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика

Президент УАФ уверяет, что ассоциация будет поддерживать Михаила

11 февраля 2025, 13:32 |
1434
0
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок и тренер национальной сборной Украины, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Я общался с Михаилом Мудриком, я общался с его представителями. К нам поступили запросы его юристов, мы с ними переписываемся. Мудрик - очень важный футболист для нашей сборной, мы его поддерживаем».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: UA-Football
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