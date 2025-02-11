Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика

Бывший игрок и тренер национальной сборной Украины, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Я общался с Михаилом Мудриком, я общался с его представителями. К нам поступили запросы его юристов, мы с ними переписываемся. Мудрик - очень важный футболист для нашей сборной, мы его поддерживаем».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.