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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 04:11 | Обновлено 11 февраля 2025, 04:37
27
0

Палата по разрешению споров УАФ получила официальное признание от ФИФА

Для Украинской ассоциации футбола это событие стало историческим

11 февраля 2025, 04:11 | Обновлено 11 февраля 2025, 04:37
27
0
Палата по разрешению споров УАФ получила официальное признание от ФИФА
УАФ

В январе 2025 года Палата по разрешению споров УАФ получила официальное признание ФИФА за полное соответствие обновленным стандартам для национальных органов по урегулированию споров.

Для УАФ это событие стало историческим, ведь подобную процедуру признания на сегодняшний день прошли представители только 8 национальных органов по разрешению споров в мире.

Это признание стало результатом имплементации обновленного набора требований ФИФА, направленных на обеспечение справедливости, прозрачности и последовательности в разрешении споров, возникающих в футболе на национальном уровне, вступившего в силу в январе 2024 года.

Эта система гарантирует, что споры в футболе – от трансферов игроков до контрактных нарушений – будут рассматриваться органами, обладающими необходимой квалификацией и независимостью.

Решение ФИФА стало свидетельством приверженности УАФ справедливому и эффективному урегулированию споров в украинском футболе и положительной оценке в контексте постоянных усилий повысить уровень правового и регуляторного обеспечения развития футбола в Украине.

Этот шаг будет способствовать укреплению доверия к украинскому футболу как на национальном, так и на международном уровне, обеспечивая большую уверенность среди футболистов, клубов и других заинтересованных сторон.

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Украинская ассоциация футбола ФИФА
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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