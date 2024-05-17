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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Усик слов на ветер не бросает. И не только в боксе»
Профессиональный бокс
17 мая 2024, 21:40 | Обновлено 17 мая 2024, 22:32
1982
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «Усик слов на ветер не бросает. И не только в боксе»

Тренер Карпат оценил предстоящий супербой Усика и Фьюри

17 мая 2024, 21:40 | Обновлено 17 мая 2024, 22:32
1982
2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Усик слов на ветер не бросает. И не только в боксе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

18 мая в Саудовской Аравии состоится мегапоединок в супертяжелой весовой категории среди боксеров-профессионалов между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Заслуженный тренер Украины, наставник львовских «Карпат» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния:

– После футбола одним из моих самых любимых видов спорта является бокс. И большая заслуга в этом запомнившегося выдающимися успехами на любительском ринге Александра Усика, а в последние годы – и среди профессионалов. Я стараюсь не пропускать телетрансляцию боев с участием украинца. Буду болеть за Усика и завтра. Что в нем импонирует? То, что Усик слов на ветер не бросает. И речь идет не только о боксе. Ведь немногие верили, что состоится его дебют в футбольном «Полесье», а Александр доказал, что он чужого места не занимал. Его не пугали более габаритные соперники в ринге, он просто очень много работал над тем, чтобы нивелировать их «козыри» благодаря подвижности, умению изменять ритм и характер поединка.

Потому что всегда был заточен на максимальный результат, четко следовал указаниям наставников, терпел в трудные моменты. Справедливости ради следует сказать, что таких эпизодов в блестящей карьере Усика было мало. Потому что Александр всегда пытался быть хозяином на ринге. Благодаря отточенной технике, скорости рук и ног был эффективен как на дистанции, так и в ближнем бою. Но на профи-ринге таких мощных визави, как Фьюри, у Усика еще не было. Однако, я думаю, что украинец победит и станет абсолютным чемпионом. Лучшим из лучших.

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Мирон Маркевич инсайд Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Комментарии 2
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vazazh
Мирон - многопрофільний ти наш. Бприга в футболі, а ще лізе до боксу. Ти вже розповідав свої прогнози на АПЛ - сиді та не 3,14-зди.
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