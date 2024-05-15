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  4. Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме
WTA
15 мая 2024, 22:01 |
1463
5

Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме

Даниэль Коллинс vs Арина Соболенко, Ига Свентек vs Коко Гофф

15 мая 2024, 22:01 |
1463
5
Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

15 мая состоялись четвертьфинале матчи грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия) в нижней части сетки.

Вторая сеяная Арина Соболенко в двух сетах переиграла Алену Остапенко.

15-я ракетка мира Даниэль Коллинс выбила Викторию Азаренко.

Днем ранее состоялись четвертьфинальные матчи в верхней часте сетки престижных соревнований в столице Италии, по итогам которых Ига Свентек выйдет на корт против Коко Гофф в полуфинальном противостоянии.

WTA 1000 Рим. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Виктория Азаренко [24] – Даниэль Коллинс [13] – 4:6, 3:6
Алена Остапенко [9] – Арина Соболенко [2] – 2:6, 4:6

WTA 1000 Рим. Пары 1/2 финала

Ига Свентек [1] – Коко Гофф [3]
Даниэль Коллинс [13] – Арина Соболенко [2]

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Виктория Азаренко Даниэль Коллинс Алена Остапенко Арина Соболенко Коко Гофф Ига Свёнтек WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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captain2009
Чергова чудова перемога Даніель-Роуз! Приємно на неї таку вогняну дивитись! Аза фтопку, бульбокобила - ти наступна.  
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+6
vak
Даниэль молодец.
Ответить
+4
KirTheKing
продаю билеты на матч 1/2 "Красавица и Чудовище" !! спешите, мест почти не осталось !! на матч 1/2 "Чудовище и Чудовище", места еще есть !!
Ответить
+1
Login_loginchuck
И опять ей непобедимый для нее бегемот
Ответить
0
Олександр Науменко
Щось я не зустрічав жодного фото  Даніель в купальнику, ще ж незаміжня жінка. І не соромно себе так поводити.
Ответить
-4
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