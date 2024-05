Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме

15 мая состоялись четвертьфинале матчи грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия) в нижней части сетки.

Вторая сеяная Арина Соболенко в двух сетах переиграла Алену Остапенко.

15-я ракетка мира Даниэль Коллинс выбила Викторию Азаренко.

Днем ранее состоялись четвертьфинальные матчи в верхней часте сетки престижных соревнований в столице Италии, по итогам которых Ига Свентек выйдет на корт против Коко Гофф в полуфинальном противостоянии.

WTA 1000 Рим. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Виктория Азаренко [24] – Даниэль Коллинс [13] – 4:6, 3:6

Алена Остапенко [9] – Арина Соболенко [2] – 2:6, 4:6

WTA 1000 Рим. Пары 1/2 финала

Ига Свентек [1] – Коко Гофф [3]

Даниэль Коллинс [13] – Арина Соболенко [2]

