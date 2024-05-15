Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме
Даниэль Коллинс vs Арина Соболенко, Ига Свентек vs Коко Гофф
15 мая состоялись четвертьфинале матчи грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия) в нижней части сетки.
Вторая сеяная Арина Соболенко в двух сетах переиграла Алену Остапенко.
15-я ракетка мира Даниэль Коллинс выбила Викторию Азаренко.
Днем ранее состоялись четвертьфинальные матчи в верхней часте сетки престижных соревнований в столице Италии, по итогам которых Ига Свентек выйдет на корт против Коко Гофф в полуфинальном противостоянии.
WTA 1000 Рим. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Виктория Азаренко [24] – Даниэль Коллинс [13] – 4:6, 3:6
Алена Остапенко [9] – Арина Соболенко [2] – 2:6, 4:6
WTA 1000 Рим. Пары 1/2 финала
Ига Свентек [1] – Коко Гофф [3]
Даниэль Коллинс [13] – Арина Соболенко [2]
Face to face. Again. Two weeks later.#IBI24 pic.twitter.com/xVqGm3DWw2— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 15, 2024
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