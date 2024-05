Обидчица Свитолиной уверенно вышла в полуфинал в Риме

15 мая на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) продолжают играть матча 1/4 финала.

В первом поединке игрового дня Алена Остапенко из Латвии (№10 WTA) проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.

Рим. 1/4 финала

Алена Остапенко (Латвия) – Арина Соболенко – 2:6, 4:6

Это была 3-я встреча теннисисток, латвийка пока не побеждала. Соболенко выиграла 9 из 10 последних матчей на грунте.

В предыдущем раунде Арина отыграла три матчбола в матче с Элиной Свитолиной.

В следующем раунде Соболенко сразится с Викторией Азаренко (№24 WTA) или Даниэль Коллинс (№15 WTA).

