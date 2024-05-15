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WTA
15 мая 2024, 15:53 |
777
1

Обидчица Свитолиной уверенно вышла в полуфинал в Риме

Арина Соболенко за 73 минуты обыграла Алену Остапенко

15 мая 2024, 15:53 |
777
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Обидчица Свитолиной уверенно вышла в полуфинал в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Алена Остапенко

15 мая на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) продолжают играть матча 1/4 финала.

В первом поединке игрового дня Алена Остапенко из Латвии (№10 WTA) проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.

Рим. 1/4 финала
Алена Остапенко (Латвия) – Арина Соболенко – 2:6, 4:6

Это была 3-я встреча теннисисток, латвийка пока не побеждала. Соболенко выиграла 9 из 10 последних матчей на грунте.

В предыдущем раунде Арина отыграла три матчбола в матче с Элиной Свитолиной.

В следующем раунде Соболенко сразится с Викторией Азаренко (№24 WTA) или Даниэль Коллинс (№15 WTA).

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WTA Рим Арина Соболенко Алена Остапенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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А багато хто писав, що Світоліна грала з нею дуже слабо...
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