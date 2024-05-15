Обидчица Свитолиной уверенно вышла в полуфинал в Риме
Арина Соболенко за 73 минуты обыграла Алену Остапенко
15 мая на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) продолжают играть матча 1/4 финала.
В первом поединке игрового дня Алена Остапенко из Латвии (№10 WTA) проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.
Рим. 1/4 финала
Алена Остапенко (Латвия) – Арина Соболенко – 2:6, 4:6
Это была 3-я встреча теннисисток, латвийка пока не побеждала. Соболенко выиграла 9 из 10 последних матчей на грунте.
В предыдущем раунде Арина отыграла три матчбола в матче с Элиной Свитолиной.
В следующем раунде Соболенко сразится с Викторией Азаренко (№24 WTA) или Даниэль Коллинс (№15 WTA).
Just what the doctor ordered 🩺— wta (@WTA) May 15, 2024
No.2 seed @SabalenkaA dispatches Ostapenko in straight sets to book her place in the Rome semifinals!#IBI24 pic.twitter.com/keboZaJkCL
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