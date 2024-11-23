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  4. Дежавю с 2023. Италия и Австралия определили второго финалиста Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса
23 ноября 2024, 19:09 | Обновлено 23 ноября 2024, 19:14
86
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Дежавю с 2023. Италия и Австралия определили второго финалиста Кубка Дэвиса

Маттео Берреттини и Янник Синнер принесли своей сборной победу со счетом 2:0

23 ноября 2024, 19:09 | Обновлено 23 ноября 2024, 19:14
86
1
Дежавю с 2023. Италия и Австралия определили второго финалиста Кубка Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур и Янник Синнер

23 ноября состоялось полуфинальное противостояние Кубка Дэвиса 2024 между сборными Италии и Австралии.

Победу со счетом 2:0 одержали итальянцы, который выиграли оба одиночных матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вначале Маттео Берреттини в трех напряженных сетах вырвал победу у Танаси Коккинакиса, а затем лидер мирового рейтинга Янник Синнер одолел Алекса де Минаура. К слову, Янник одержал уже 72-ю победу в этом сезоне.

В финале Кубка Дэвиса Италия сыграет против команды Нидерландов, которая в своем полуфинале выбила Германию.

В 2023 году итальянцы и австралийцы играли в решающем поединке неофициального чемпионата мира по теннису. Тогда Синнер и компания также победили соперников 2:0, а решающее очко принес именно Янник против Алекса.

Кубок Дэвиса 2024. 1/2 финала

Малага, 23 ноября

Италия – Австралия – 2:0

  • Маттео Берреттини – Танас Коккинакис – 6:7 (6:8), 6:3, 7:5
  • Янник Синнер – Алекс де Минаур – 6:3, 6:4

Фото с матча Италия – Австралия и эмоции победителей

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Кубок Дэвиса сборная Италии по теннису сборная Австралии по теннису Танаси Коккинакис Алекс де Минаур Маттео Берреттини Янник Синнер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Неймовірний сезон Сіннера. Я писав про італійську збірну півтора року тому, що з тим, як успішно решта апеннінських тенісиситів керуються прикладом Янніка, вона незабаром може стати однією з найсильніших у світі. Моя оцінка була надто скромною) Другий рік поспіль - просто найсильніша.
Так, в Нідерланди не вірю - вони й так вже стрибнули вище власної голови.
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