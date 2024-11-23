Дежавю с 2023. Италия и Австралия определили второго финалиста Кубка Дэвиса

23 ноября состоялось полуфинальное противостояние Кубка Дэвиса 2024 между сборными Италии и Австралии.

Победу со счетом 2:0 одержали итальянцы, который выиграли оба одиночных матча.

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Вначале Маттео Берреттини в трех напряженных сетах вырвал победу у Танаси Коккинакиса, а затем лидер мирового рейтинга Янник Синнер одолел Алекса де Минаура. К слову, Янник одержал уже 72-ю победу в этом сезоне.

В финале Кубка Дэвиса Италия сыграет против команды Нидерландов, которая в своем полуфинале выбила Германию.

В 2023 году итальянцы и австралийцы играли в решающем поединке неофициального чемпионата мира по теннису. Тогда Синнер и компания также победили соперников 2:0, а решающее очко принес именно Янник против Алекса.

Кубок Дэвиса 2024. 1/2 финала

Малага, 23 ноября

Италия – Австралия – 2:0

Маттео Берреттини – Танас Коккинакис – 6:7 (6:8), 6:3, 7:5

Янник Синнер – Алекс де Минаур – 6:3, 6:4

Фото с матча Италия – Австралия и эмоции победителей