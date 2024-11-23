Дежавю с 2023. Италия и Австралия определили второго финалиста Кубка Дэвиса
Маттео Берреттини и Янник Синнер принесли своей сборной победу со счетом 2:0
23 ноября состоялось полуфинальное противостояние Кубка Дэвиса 2024 между сборными Италии и Австралии.
Победу со счетом 2:0 одержали итальянцы, который выиграли оба одиночных матча.
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Вначале Маттео Берреттини в трех напряженных сетах вырвал победу у Танаси Коккинакиса, а затем лидер мирового рейтинга Янник Синнер одолел Алекса де Минаура. К слову, Янник одержал уже 72-ю победу в этом сезоне.
В финале Кубка Дэвиса Италия сыграет против команды Нидерландов, которая в своем полуфинале выбила Германию.
В 2023 году итальянцы и австралийцы играли в решающем поединке неофициального чемпионата мира по теннису. Тогда Синнер и компания также победили соперников 2:0, а решающее очко принес именно Янник против Алекса.
Кубок Дэвиса 2024. 1/2 финала
Малага, 23 ноября
Италия – Австралия – 2:0
- Маттео Берреттини – Танас Коккинакис – 6:7 (6:8), 6:3, 7:5
- Янник Синнер – Алекс де Минаур – 6:3, 6:4
What a moment for @federtennis 🤩#DavisCup | @janniksin pic.twitter.com/0tiT53VUoU— Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2024
Фото с матча Италия – Австралия и эмоции победителей
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