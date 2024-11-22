Впервые в истории. Определена первая сборная, вышедшая в финал Кубка Дэвиса
Команда Нидерландов переиграла Германию за счет двух одиночных матчей
22 ноября состоялось матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Германии и Нидерландов.
Победу со счетом 2:0 одержали нидерландцы. Они выиграли оба одиночных поединка.
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Вначале Ботик ван де Зандсхулп в трех сетах переиграл Даниэля Альтмайера. А затем Таллон Грикспор, также в трех партиях, одолел Яна-Леннарда Штруффа.
Сборная Нидерландов впервые в истории сыграет в финале Кубка Дэвиса. В решающем противостоянии за трофей команда поборется либо против Италии, либо против Австралии.
Кубок Дэвиса 2024. 1/2 финала
Малага, 22 ноября
Германия – Нидерланды – 0:2
- Даниэль Альтмайер – Ботик ван де Зандсхулп – 4:6, 7:6 (14:12), 3:6
- Ян-Леннард Штруфф – Таллон Грикспор – 7:6 (7:4), 5:7, 4:6
A moment of history for a @KNLTB 🧡#DavisCup pic.twitter.com/xn92H8RT7u— Davis Cup (@DavisCup) November 22, 2024
Фото с матче Германия – Нидерланды и эмоции победителей
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