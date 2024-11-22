Впервые в истории. Определена первая сборная, вышедшая в финал Кубка Дэвиса

22 ноября состоялось матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Германии и Нидерландов.

Победу со счетом 2:0 одержали нидерландцы. Они выиграли оба одиночных поединка.

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Вначале Ботик ван де Зандсхулп в трех сетах переиграл Даниэля Альтмайера. А затем Таллон Грикспор, также в трех партиях, одолел Яна-Леннарда Штруффа.

Сборная Нидерландов впервые в истории сыграет в финале Кубка Дэвиса. В решающем противостоянии за трофей команда поборется либо против Италии, либо против Австралии.

Кубок Дэвиса 2024. 1/2 финала

Малага, 22 ноября

Германия – Нидерланды – 0:2

Даниэль Альтмайер – Ботик ван де Зандсхулп – 4:6, 7:6 (14:12), 3:6

Ян-Леннард Штруфф – Таллон Грикспор – 7:6 (7:4), 5:7, 4:6

Фото с матче Германия – Нидерланды и эмоции победителей