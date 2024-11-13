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  4. Свентек прокомментировала потерю первой строчки в рейтинге WTA
WTA
13 ноября 2024, 23:01 |
295
0

Свентек прокомментировала потерю первой строчки в рейтинге WTA

Полька уверена, что в следующем сезоне будет бороться за лидерство с Соболенко

13 ноября 2024, 23:01 |
295
0
Свентек прокомментировала потерю первой строчки в рейтинге WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) высказалась о том, что потеряла статус первой ракетки мира:

«Я бы не сказала, что для меня это большая проблема. Конечно, все хотят быть первой ракеткой, но я не зацикливаюсь на этом. Я и Арина Соболенко будем сражаться за это звание. Я знаю, что если буду концентрироваться на нужных вещах, то результат придет и я смогу вернуть себе первую строчку.

Не было титулов после Ролан Гаррос? Я бы не сказала, что мой уровень стал ниже. Я вышла в полуфинал в Цинциннати и четвертьфинал US Open. А после мне нужен был перерыв. Я знала, что Арина совсем рядом по очкам и так я потеряю первую строчку. Но, к сожалению, я должна была это сделать [взять перерыв и не играть до Итогового].

2024 году на вершине рейтинга WTA завершит Арина Соболенко. Ига останется на втором месте. Топ-3 замыкает действующая победительница WTA Finals Коко Гауфф.

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Ига Свёнтек рейтинг WTA Арина Соболенко
Даниил Агарков Источник: AS
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