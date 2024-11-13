Свентек прокомментировала потерю первой строчки в рейтинге WTA

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) высказалась о том, что потеряла статус первой ракетки мира:

«Я бы не сказала, что для меня это большая проблема. Конечно, все хотят быть первой ракеткой, но я не зацикливаюсь на этом. Я и Арина Соболенко будем сражаться за это звание. Я знаю, что если буду концентрироваться на нужных вещах, то результат придет и я смогу вернуть себе первую строчку.

Не было титулов после Ролан Гаррос? Я бы не сказала, что мой уровень стал ниже. Я вышла в полуфинал в Цинциннати и четвертьфинал US Open. А после мне нужен был перерыв. Я знала, что Арина совсем рядом по очкам и так я потеряю первую строчку. Но, к сожалению, я должна была это сделать [взять перерыв и не играть до Итогового].

2024 году на вершине рейтинга WTA завершит Арина Соболенко. Ига останется на втором месте. Топ-3 замыкает действующая победительница WTA Finals Коко Гауфф.