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WTA
05 ноября 2024, 19:46 |
2043
1

Стало известно, кто завершит 2024 год первой ракеткой мира

К сожалению, Ига Свентек потеряла шансы обойти Арину Соболенко

05 ноября 2024, 19:46 |
2043
1
Стало известно, кто завершит 2024 год первой ракеткой мира
Twitter. Ига Свентек и Арина Соболенко

После поражения от Коко Гофф во 2-м туре группового этапа Итогового турнира Ига Свентек потеряла шансы завершить 2024 год первой ракеткой мира.

На вершине рейтинга в конце сезона будет «нейтральная» теннисистка Арина Соболенко.

Она – 16-я теннисистка в истории, которой удалось завершить год на первой строчке рейтинга WTA. Это первый случай в истории тенниса, когда сезон первым номером завершит игрок без флага.

Отметим, что в прошлом году Свентек и Соболенко также вели борьбу за первое место в рейтинге по итогам сезона. Тогда Ига сумела обойти Арину благодаря победе в очной полуфинальной игре и завоеванию трофея на WTA Finals.

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Ига Свёнтек Арина Соболенко Итоговый турнир WTA рейтинг WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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introvert
Та байдуже, тепер від обох верне.
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