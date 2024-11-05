Стало известно, кто завершит 2024 год первой ракеткой мира

После поражения от Коко Гофф во 2-м туре группового этапа Итогового турнира Ига Свентек потеряла шансы завершить 2024 год первой ракеткой мира.

На вершине рейтинга в конце сезона будет «нейтральная» теннисистка Арина Соболенко.

Она – 16-я теннисистка в истории, которой удалось завершить год на первой строчке рейтинга WTA. Это первый случай в истории тенниса, когда сезон первым номером завершит игрок без флага.

Отметим, что в прошлом году Свентек и Соболенко также вели борьбу за первое место в рейтинге по итогам сезона. Тогда Ига сумела обойти Арину благодаря победе в очной полуфинальной игре и завоеванию трофея на WTA Finals.