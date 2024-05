С кем сыграет Свентек? Определена первая пара 1/2 финала на турнире в Риме

Третья ракетка мира Коко Гофф (США) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

В четвертьфинале американка в двух сетах выиграла у Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7).

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/4 финала

Коко Гофф (США) [3] – Чжэн Циньвень (Китай) [7] – 7:6 (7:4), 6:1

Это была первая встреча соперниц.

В полуфинале престижных соревнований в столице Италии Гофф сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек. Полячка ранее уверенно разобралась с Мэдисон Киз со счетом 6:1, 6:3.

Коко и Ига уже провели 10 очных поединков. Счет 9:1 в пользу Свентек.

