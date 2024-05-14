Стала известна первая полуфиналистка большого турнира в Риме
Ига Свёнтек уверенно разобралась с Мэдисон Киз
Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В матче 1/4 финала полька разобралась с Мэдисон Киз из США (№16 WTA).
Рим. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Мэдисон Киз (США) – 6:1, 6:3
Это была 5-я встреча теннисисток, полька выиграла 4 матча.
Свёнтек выигрывала турнир в Риме в 2021-м и 2022-м. Полька провела на этих кортах 20 матчей в сумме, проиграв всего 2. Сейчас у нее серия из 10 подряд выигранных матчей на грунте.
В следующем раунде Ига сразится с Коко Гофф (№3 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA).
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