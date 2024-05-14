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WTA
14 мая 2024, 16:35 | Обновлено 14 мая 2024, 16:41
1008
0

Стала известна первая полуфиналистка большого турнира в Риме

Ига Свёнтек уверенно разобралась с Мэдисон Киз

14 мая 2024, 16:35 | Обновлено 14 мая 2024, 16:41
1008
0
Стала известна первая полуфиналистка большого турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче 1/4 финала полька разобралась с Мэдисон Киз из США (№16 WTA).

Рим. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Мэдисон Киз (США) – 6:1, 6:3

Это была 5-я встреча теннисисток, полька выиграла 4 матча.

Свёнтек выигрывала турнир в Риме в 2021-м и 2022-м. Полька провела на этих кортах 20 матчей в сумме, проиграв всего 2. Сейчас у нее серия из 10 подряд выигранных матчей на грунте.

В следующем раунде Ига сразится с Коко Гофф (№3 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA).

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WTA Рим Мэдисон Киз Ига Свёнтек
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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