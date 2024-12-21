Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Судаков, однозначно, не будет лучшим бомбардиром УПЛ»

Экс-нападающий «Александрии» и «Ворсклы» Сергей Чуйченко высказал свое мнение о лучшем бомбардире Украинской Премьер-лиги:

«Я думаю, что однозначно больше всего шансов у Ваната. Конечно, это связано с тем, что «Динамо» Киев играет в атакующий футбол. Он имеет много моментов в играх, а значит, у него больше шансов забивать. И Ванат, будучи центральным нападающим, просто обязан больше всего забивать! Гуцуляк молодец, что много забивает, но все равно он выполняет роль крайнего атакующего полузащитника. Поэтому я считаю, что Ванат его все равно обгонит. Повторюсь, потому что «Динамо» играет в атакующий футбол, а Влад как центральный нападающий должен обогнать всех по этому показателю.

Судаков, однозначно, не будет лучшим бомбардиром. Потому что все-таки нападающие должны быть номер один в такой гонке. Нападающий должен больше забивать. Я считаю, что от «Шахтера» Сикан, который является форвардом, будет бороться за попадание в тройку лучших бомбардиров УПЛ. Но все равно, я считаю, что выиграет Ванат!»