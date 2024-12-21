Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Судаков, однозначно, не будет лучшим бомбардиром УПЛ»
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 17:46 |
428
0

Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Судаков, однозначно, не будет лучшим бомбардиром УПЛ»

Бывший нападающий «Александрии» рассказал, кто должен стать лучшим бомбардиром УПЛ

21 декабря 2024, 17:46 |
428
0
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Судаков, однозначно, не будет лучшим бомбардиром УПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Экс-нападающий «Александрии» и «Ворсклы» Сергей Чуйченко высказал свое мнение о лучшем бомбардире Украинской Премьер-лиги:

«Я думаю, что однозначно больше всего шансов у Ваната. Конечно, это связано с тем, что «Динамо» Киев играет в атакующий футбол. Он имеет много моментов в играх, а значит, у него больше шансов забивать. И Ванат, будучи центральным нападающим, просто обязан больше всего забивать! Гуцуляк молодец, что много забивает, но все равно он выполняет роль крайнего атакующего полузащитника. Поэтому я считаю, что Ванат его все равно обгонит. Повторюсь, потому что «Динамо» играет в атакующий футбол, а Влад как центральный нападающий должен обогнать всех по этому показателю.

Судаков, однозначно, не будет лучшим бомбардиром. Потому что все-таки нападающие должны быть номер один в такой гонке. Нападающий должен больше забивать. Я считаю, что от «Шахтера» Сикан, который является форвардом, будет бороться за попадание в тройку лучших бомбардиров УПЛ. Но все равно, я считаю, что выиграет Ванат!»

По теме:
«У меня ноги кривые». Кличко признался, повторит ли судьбу Усика
Из Шахтера в Ювентус. Сикан находится в шорт-листе туринского клуба
Названа сумма трансфера албанского вингера Цары в Александрию
Сергей Чуйченко Александрия Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Георгий Судаков Владислав Ванат Динамо Киев Шахтер Донецк Даниил Сикан
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Бокс | 21 декабря 2024, 08:20 0
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда

Старт шоу в Эр-Рияде запланирован на 17:30, Александр и Тайсон выйдут после 00:00

К масс-старту готовы. Джима заняла 8-е место в персьюте, Дмитренко – 17-я
Биатлон | 21 декабря 2024, 16:27 6
К масс-старту готовы. Джима заняла 8-е место в персьюте, Дмитренко – 17-я
К масс-старту готовы. Джима заняла 8-е место в персьюте, Дмитренко – 17-я

Александра Меркушина закончила заезд на 48-й позиции

Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Бокс | 20.12.2024, 23:15
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Бокс | 21.12.2024, 11:33
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 21.12.2024, 18:31
Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
21.12.2024, 10:04 38
Бокс
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
20.12.2024, 09:56 13
Футбол
Что будет, если Александр Усик победит в реванше Тайсона Фьюри?
Что будет, если Александр Усик победит в реванше Тайсона Фьюри?
21.12.2024, 13:59 3
Бокс
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
21.12.2024, 07:41 3
Бокс
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
20.12.2024, 22:30 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
20.12.2024, 08:47 16
Футбол
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
20.12.2024, 23:42
Футбол
Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
21.12.2024, 11:00 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем