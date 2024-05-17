Слот подтвердил, что заменит Клоппа в Ливерпуле

Наставник «Фейеноорда» Арне Слот на пресс-конференции перед последним матчем команды в чемпионате Нидерландов подтвердил, что переходит в «Ливерпуль», где с нового сезона заменит Юргена Клоппа.

«Я могу вам подтвердить, что с нового сезона буду тренировать «Ливерпуль». Пока это все, что я могу сказать», – отметил Слот.

Наставник в нынешнем сезоне финишировал с командой на второй позиции в чемпионате и выиграл Кубок Нидерландов.

«Ливерпуль» пока не подтвердил переход Слота. Есть информация о том, что наставник хотел бы заполучить в свой штаб тренера «Шахтера» Марино Пушича.