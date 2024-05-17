Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ изучает драки в матчах Шахтер – Динамо и команд U-19
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 18:30 |
675
12

УАФ изучает драки в матчах Шахтер – Динамо и команд U-19

Решение пока не принято

17 мая 2024, 18:30 |
675
12
УАФ изучает драки в матчах Шахтер – Динамо и команд U-19
Google

Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что продолжает расследование по инцидентам в матче УПЛ между «Шахтером» и «Динамо», а также в матче юношеского чемпионата между этими командами.

В конце матча УПЛ «Шахтера» и «Динамо» игроки устроили потасовку, а красную карточку получил игрок донецкой команды Эгиналду. Скандальной получилась и игра юношеских команд.

Есть информация о драке между тренером «Шахтера» U-19 Алексеем Беликом и одним из представителей киевлян, а также о неприличных жестах и конфликте с футболистами соперника вратаря «Динамо» U-19 Вячеслава Суркиса.

УАФ сообщила, что расследование продолжается, но «необходимо рассмотреть дополнительные доказательства и провести анализ».

О решении проинформируют по итогам одного из ближайших заседаний Контрольно-дисциплинарного комитета.

По теме:
В первом туре нового сезона в УПЛ сыграют не все команды
Подготовка к сезону УПЛ. Карпаты определились с планами на лето
Покинет Шахтер? Пушич отреагировал на слухи, сватающие его в Фейеноорд
Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Шахтер Донецк U-19 Динамо Киев U-19 КДК УАФ чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус уволил главного тренера
Футбол | 17 мая 2024, 18:52 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус уволил главного тренера

Массимилиано Аллегри покинул клуб

Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Бокс | 17 мая 2024, 06:31 7
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком

Бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Бокс | 17.05.2024, 10:15
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Футбол | 17.05.2024, 11:01
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
ФОТО. Мудрик поделился фото в форме испанского гранда. Намекает?
Футбол | 17.05.2024, 15:27
ФОТО. Мудрик поделился фото в форме испанского гранда. Намекает?
ФОТО. Мудрик поделился фото в форме испанского гранда. Намекает?
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
Завтра играют тур У19 и, по идее, если кого либо хотели наказать - надо было сделать максимум сегодня. Грязная история... Отбеливая лохметовских, Андрюша себя замажет дальше некуда
Ответить
+2
DK1961
Шева и К не знают как отбелить ржавых крыс, т.е. отработать полученный бонус от главного спонсора (с лондонской лужайки)
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Очень хочется, чтобы завтра тренер Днепра У19 разобрался с беликом в его же формулировке. Чтобы хоть кто то дау нецких усадил в то самое дерьмо, которое они другим готовят
Ответить
+1
avk2307
Шахтеры умышленно это делали и в Ю19 и в УПЛ.
Там вообще ни в первой ни во второй игре не было предпосылок на такие действия.
Только в Ю19 выбежал неизвестный, а в основе -Эгиналдо.
Ни о каких провокациях и речи быть не может.
Я например смотрел игру Виллы с Французами(Лиль).
Там Мартинес просто супер провоцировал болельщиков Лиля. 
И вот представьте выбежали бы они и попытались его так как Суркиса  отметелить.
Представляете реакцию УЕФА?
А скмщики кипрские думали, что все можно.
Причем Суркис их не провоцировал скорее всего... просто задача стояла именно ему дать "копняка " 
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Остап Черешня
А что там решать?  Всех оштрафовать, а деньги на дроны.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
16.05.2024, 12:00 1
Футбол
Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме
Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме
15.05.2024, 22:01 6
Теннис
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
16.05.2024, 00:59
Футбол
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
16.05.2024, 22:31 12
Бокс
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
16.05.2024, 17:00 122
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2024, 07:00 1
Хоккей
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
15.05.2024, 16:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем