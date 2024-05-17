УАФ изучает драки в матчах Шахтер – Динамо и команд U-19

Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что продолжает расследование по инцидентам в матче УПЛ между «Шахтером» и «Динамо», а также в матче юношеского чемпионата между этими командами.

В конце матча УПЛ «Шахтера» и «Динамо» игроки устроили потасовку, а красную карточку получил игрок донецкой команды Эгиналду. Скандальной получилась и игра юношеских команд.

Есть информация о драке между тренером «Шахтера» U-19 Алексеем Беликом и одним из представителей киевлян, а также о неприличных жестах и конфликте с футболистами соперника вратаря «Динамо» U-19 Вячеслава Суркиса.

УАФ сообщила, что расследование продолжается, но «необходимо рассмотреть дополнительные доказательства и провести анализ».

О решении проинформируют по итогам одного из ближайших заседаний Контрольно-дисциплинарного комитета.