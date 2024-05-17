УАФ изучает драки в матчах Шахтер – Динамо и команд U-19
Решение пока не принято
Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что продолжает расследование по инцидентам в матче УПЛ между «Шахтером» и «Динамо», а также в матче юношеского чемпионата между этими командами.
В конце матча УПЛ «Шахтера» и «Динамо» игроки устроили потасовку, а красную карточку получил игрок донецкой команды Эгиналду. Скандальной получилась и игра юношеских команд.
Есть информация о драке между тренером «Шахтера» U-19 Алексеем Беликом и одним из представителей киевлян, а также о неприличных жестах и конфликте с футболистами соперника вратаря «Динамо» U-19 Вячеслава Суркиса.
УАФ сообщила, что расследование продолжается, но «необходимо рассмотреть дополнительные доказательства и провести анализ».
О решении проинформируют по итогам одного из ближайших заседаний Контрольно-дисциплинарного комитета.
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Там вообще ни в первой ни во второй игре не было предпосылок на такие действия.
Только в Ю19 выбежал неизвестный, а в основе -Эгиналдо.
Ни о каких провокациях и речи быть не может.
Я например смотрел игру Виллы с Французами(Лиль).
Там Мартинес просто супер провоцировал болельщиков Лиля.
И вот представьте выбежали бы они и попытались его так как Суркиса отметелить.
Представляете реакцию УЕФА?
А скмщики кипрские думали, что все можно.
Причем Суркис их не провоцировал скорее всего... просто задача стояла именно ему дать "копняка "